17 участников кортежа задержали в Шымкенте

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Шымкента выявили видео , где кортеж автомашин на дорогах мегаполиса грубо нарушает ПДД.

Сотрудники полка патрульной полиции установили всех участников кортежа, а именно 17 владельцев иномарок и привлекли их к адмответственности. В результате, в отношении 3 водителей Toyota Camry и 5 водителей Land Cruiser 200 , двух водителей Lexus и двух водителей Kia, а также водителей Mersedes Benz и Jac составили протокол по ст. 593 КоАП РК.

По 595 статье КоАП РК “Нарушение правил маневрирования” и

за тонировку стекол по ст. 590 КоАП РК “Нарушение правил эксплуатации транспортных средств” привлечены два водителя Toyota Camry.

По ст. 630 КоАП РК “Повреждение дорог и других дорожных сооружений” составили административный протокол в отношении водителя Mersedes Benz Е270.