Без кортежей и ресторанов: о новом формате проведения последнего звонка

Выпускные вечера в Шымкенте официально под запретом, как и в прошлом году. Об этом рассказали в управлении образования Шымкента.

Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях. Скромно, без ажиотажа проведут шымкентские выпускники и последний звонок. В городе 24-25 мая пройдут рейдовые мероприятия.

Пышные банкеты и выезды за город для шымкентских выпускников традиционно под запретом. Но до сих пор информация об отмене празднования последнего звонка после школьной линейки, огорчает большинство одиннадцатиклассников. Под запретом — кортежи, пышные вечеринки, в том числе и празднования в зонах отдыха! Попрощаться со школой выпускники смогут на торжественной линей. Её разрешили провести не в классе, а на территории возле школы.

Альсана Камалдин планирует поступить на психолога в США. Сейчас выпускница усиленно готовится к экзаменам и скромное празднование последнего звонка её не смущает.

Альсана Камалдин, ученица 11 класса:

«Я всегда в США хотела поступить, потому что у меня там есть и родственники, также США является лидером в сфере образования. На данный момент я нахожусь в списке ожидания университета Williams, который является номер 1 в сфере гуманитарного образования».

В 65 школе-гимназии Шымкента идет активная подготовка к последнему звонку. Учебное заведение подошло к празднованию креативно. Кроме этого, планируется награждение лучших учеников и активистов.

Алмас Кайыпов, директор школы-гимназии №65 им. Ы. Алтынсарина:

«На мероприятии, которое пройдет в честь последнего звонка мы будем рассказывать о достижениях наших школьников. В этом году нашу школу оканчивают 250 учеников, 18 из них претендуют на «Алтын белги», 24 из них планируем наградить за то, что они учились на отлично. Кроме того среди наших учеников есть 15 выпускников, которые подали документы на поступление в зарубежные университеты. 8 из них уже получили одобрение и получили грант»

По данным управления образования Шымкента, 24 мая во всех школах города пройдет единый классный час для учеников 1-го и 11-го классов, последний звонок прозвенит только для выпускников — 25-го мая.

Аширбек Адеев, руководитель отдела управления образования г. Шымкента:

«Нельзя собирать деньги для проведения мероприятий посвященных последнему звонку. Мы хотим сказать, что все делается для безопасности наших детей. Нельзя тратить деньги на аренду машин, устраивать кортежи, ведь нередко такие выезды заканчиваются трагическими случаями. 25 мая — не последний день для выпускников. Впереди еще экзамены и ЕНТ. Кроме того с 12 по 15 июня пройдет вручение аттестата»

24 и 25 мая в Шымкенте пройдут рейды. Представители гороно и полицейские проверят рестораны и зоны отдыха. Родителей выпускников, нарушивших распоряжение, ждет административная ответственность.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК:

«По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий. В то же время практика последних лет показывает, что после завершения “последних звонков” в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов»

Нововведения специалисты объясняют с резко возросшей статистикой несчастных случаев на выпускных вечерах. По их словам, сейчас безопасность детей превыше всего.