6-летний ребенок выпал из 3 этажа в Шымкенте

Сейчас мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщают в пресс-службе ДЧС, ребенок остался без присмотра взрослых и выпал с 3 этажа жилого дома 26 июня вечером.

«За отчетный период в Шымкенте зарегистрировано 3 случая падения из окна, во всех случаях дети получили травмы. По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев, связанных с падением из окна, идет на снижение. Тем не менее, факты падения из окна все еще имеют место»,-говорится в сообщении ДЧС г.Шымкент.

В связи с этим спасатели напоминают родителям о правилах безопасности, во избежании несчастных случаев и трагедии:

1.Не стоит оставлять окна открытыми, ведь одна секунда может стать последним моментом в жизни ребенка.

2.Москитные решетки не должны использоваться без надлежащей защиты. Ребенок видит перед собой определенное препятствие, и он уверенно опирается на него, а в результате может упасть вместе с сеткой, не рассчитанной даже на вес годовалого ребенка.

3.Не позволяйте детям играть возле окна.

4.Ни на секунду не оставляйте детей без присмотра