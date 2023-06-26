Акция «Нет наркотикам!» прошла в Шымкенте

Сегодня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В связи с этим городской филиал партии AMANAT совместно с молодежным крылом «Жастар Рухы» организовала акцию «Нет наркотикам!».

Употребление синтетических наркотиков набирает обороты среди молодежи. Статистика неутешительна: за последние три года количество изъятой «синтетики» в стране увеличилось в 10 раз. Активисты считают, к борьбе с чумой 21 века должно бороться всё общество.

Бауыржан Карабеков, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкента:

«К сожалению, в городе не прекращается незаконное рекламирование синтетических наркотиков через социальные сети. А также путем графических рисунков. Зависимость от синтетических наркотиков среди молодежи высока. Мы сейчас в ходе рейда разъясняем, согласно статьи Уголовного Кодекса, есть наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет».

В мероприятии, направленном на пропаганду здорового образа жизни, принимают участие депутаты Шымкентского маслихата, полицейские, активисты молодежного крыла и представители прокуратуры. Вместе закрашивают рекламу наркотиков в третьем микрорайоне Шымкента.

Нурсултан Балабиев, депутат Шымкентского городского маслихата:

«Мы должны все сообща бороться с этим злом. Мы говорим наркотикам — нет. И призываем всех казахстанцев присоединиться к нам. Не губите себя. Не употребляйте синтетические наркотики. Мы должны построить здоровое общество. Наши соотечественники должны придерживаться здорового образа жизни».

По инициативе главы государства, готовится комплексный план борьбы с наркотическими веществами. Республиканский Совет по поддержке молодежи при партии «AMANAT» подробно обсудил этот вопрос и направил предложения в соответствующие органы. Организаторы заверили акция «Есірткіге жол жоқ!» будет проходить на постоянной основе.