Девять участников кортежа задержали в Шымкенте

В Шымкенте полицейские привлекли к административной ответственности 9 водителей, участников кортежа.

Полицейские центра оперативного управления ДП Шымкента с помощью камер видеонаблюдения установили кортеж автомашин, нарушающих ПДД по улице Аргынбекова. Полицейские блокировали улицу с двух сторон, чтобы остановить нарушителей.

В итоге в отношении 9 водителей легкового транспорта составили 11 административных протоколов. Водителей BMW и Toyota Camry привлекли к ответственности по ст. 590 КоАП РК “Нарушение правил эксплуатации транспортных средств”. Водители двух иномарок Mersedes Benz S550 и Toyota Land Cruiser нарушили ст. 593 КоАП РК “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров”.

Водитель автомашины Hyndai Sonata нарушил ст. 599 КоАП РК “Проезд на запрещающий сигнал светофора”. За создание аварийной ситуации и повреждение дорог, дорожных сооружений привлекли двух водителей кортежа. Сразу по трем статьям 590, 597, 602 КоАП РК привлекли водителя Lada-21900.

Он умудрился одновременно нарушить правила эксплуатации транспортными средствами, правила остановки или стоянки транспортных средств, а также нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Машину правонарушителя стражи порядка водворили на штрафстоянку.