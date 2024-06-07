Водителя, «прокатившего» на капоте полицейского, привлекли к ответственности

Видео с инцидентом в редакцию телекомпании «Отырар» прислали очевидцы.

На кадрах сотрудник патрульной полиции, лежа на капоте, пытается остановить водителя Toyota. Прежде чем остановится, он провез полицейского несколько метров. На этом видео обрывается. Жители Шымкента, ставшие свидетелями происшествия, называют его курьёзным и одновременно опасным.

В департаменте полиции прокомментировали видео. Водителя Toyota пытались остановить за нарушение правил дорожного движения по-хорошему. Но тот не стал подчиняться требованиям стражей порядка. После произошедшего инцидента на злостного нарушителя составили протоколы по нескольким статьям.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«Водитель указанной автомашины был остановлен за нарушение ПДД. При составлении административного протокола нарушитель, не выполнив законного требования сотрудника полиции, начал движение. В отношении водителя составлены протоколы по трем статьям КоАП РК»