Диплом за миллион пытались продать в Туркестанской области

В Сауранском районе женщина пыталась продать диплом за 1, 3 млн тенге.

В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенницы. Она рассказала, что отдала крупную сумму денег на покупку диплома, но так и не дождалась документа.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полицейские установили подозреваемую по месту жительства. Ею оказалась местная жительница, безработная. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.