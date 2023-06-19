Дорогие земляки, шымкентцы, с Днем города вас!

Пускай всегда ладятся дела и будет только прекрасное настроение, а с лица никогда
не сходит улыбка!
Здоровья и удачи вам на долгие счастливые годы!
Это стихотворение я посвящаю вам!
Шымкент – любимый сердцу город,
Всегда ухожен, светел, молод.
Любой, кто был здесь, скажет это,
Ты далеко, а в сердце – эхо.
Растет он вширь и в высоту,
Полет фантазий здесь в ходу.
Людьми своими он чудесен,
О нем так много спето песен.
Любой наш житель – патриот,
Об этом знает мир, народ.
Оплот любви, гостеприимства,
Веселья, радости, единства!
Базары здесь с древних времен,
Когда еще жил Фараон!
Красивы люди, дивны скверы,
Сады прекрасны, в сердце – вера!
Кошкарата – святая речка,
С ладони пей – чиста водичка!
Мы с детства бегали сюда,
Нырнул – и кругом голова!
Такого чуда в мире нет,
Чтоб бил родник могучий с недр.
Рекой украсил город наш,
В жару, в шилде вводил всех в раж.
Практичность здесь в крови у всех,
Знаком ведь с детства всем успех.
Упал – не ноешь, встанешь вновь
И в сотый раз с нуля начнешь!
Здесь все цветет и плодоносит,
А это радость нам приносит.
Гуляют все здесь до утра,
Ведь веселы душа, сердца!
Вода арыков так чиста,
И здесь в почете простота.
Улыбка – твой надежный друг,
Ты без нее, словно без рук.
Кто был хоть раз,
Вновь возвращался,
Влюблялся в город, оставался
И жизнью райской наслаждался!
Гостеприимство – здесь основа
И дружба – не пустое слово!
Проводим тои круглый год,
И добр, весел тут народ!
Любил, люблю я город свой,
Дает он силу мне, покой!
Гордится им не перестану!
Шымкентским был! И им останусь!
С уважением и искренними поздравлениями
ко Дню города, почетный гражданин города Шымкента Кайрат САПАРБАЕВ