Дорогие земляки, шымкентцы, с Днем города вас!

Пускай всегда ладятся дела и будет только прекрасное настроение, а с лица никогда

не сходит улыбка!

Здоровья и удачи вам на долгие счастливые годы!

Это стихотворение я посвящаю вам!

Шымкент – любимый сердцу город,

Всегда ухожен, светел, молод.

Любой, кто был здесь, скажет это,

Ты далеко, а в сердце – эхо.

Растет он вширь и в высоту,

Полет фантазий здесь в ходу.

Людьми своими он чудесен,

О нем так много спето песен.

Любой наш житель – патриот,

Об этом знает мир, народ.

Оплот любви, гостеприимства,

Веселья, радости, единства!

Базары здесь с древних времен,

Когда еще жил Фараон!

Красивы люди, дивны скверы,

Сады прекрасны, в сердце – вера!

Кошкарата – святая речка,

С ладони пей – чиста водичка!

Мы с детства бегали сюда,

Нырнул – и кругом голова!

Такого чуда в мире нет,

Чтоб бил родник могучий с недр.

Рекой украсил город наш,

В жару, в шилде вводил всех в раж.

Практичность здесь в крови у всех,

Знаком ведь с детства всем успех.

Упал – не ноешь, встанешь вновь

И в сотый раз с нуля начнешь!

Здесь все цветет и плодоносит,

А это радость нам приносит.

Гуляют все здесь до утра,

Ведь веселы душа, сердца!

Вода арыков так чиста,

И здесь в почете простота.

Улыбка – твой надежный друг,

Ты без нее, словно без рук.

Кто был хоть раз,

Вновь возвращался,

Влюблялся в город, оставался

И жизнью райской наслаждался!

Гостеприимство – здесь основа

И дружба – не пустое слово!

Проводим тои круглый год,

И добр, весел тут народ!

Любил, люблю я город свой,

Дает он силу мне, покой!

Гордится им не перестану!

Шымкентским был! И им останусь!

С уважением и искренними поздравлениями

ко Дню города, почетный гражданин города Шымкента Кайрат САПАРБАЕВ