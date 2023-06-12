Еще 2 «непьющих» села появились в Туркестанской области

В сёлах Тореарык и Жусансай за пять лет не было совершено ни одного преступления. Населенные пункты, которые являются примером для подражания находятся в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Местные жители говорят, такого результата во многом удалось добиться благодаря отказу от спиртного.

«В этих поселках за 5 лет не было зарегистрировано ни одного преступления. Одной из причин стал отказ от употребления спиртного. Так в населенном пункте Тореарык вообще не употребляют спиртные напитки», — говорит Галымжан Куашбаев начальник отдела полиции Ордабасинского района.

«Мы учим своих детей быть справедливыми, мудрыми, не нарушать правила, уважать старших и нашу национальную культуру», — говорит Абдималик Елтаев, житель села Жусансай.

Кроме того, местные жители — от мала до велика — активно занимаются спортом. Он помогает жителям района поддерживать бодрость духа и нулевую терпимость к правонарушениям.

«Очень большое значение имеет спорт — большинство молодых людей активно тренируются. Предприниматели построили новый спорткомплекс. Конечно, большое внимание стоит уделить и нашей совместной работе с полицией», — говорит Куанышбек Зиябек, заместитель акима Караспанского сельского округа.