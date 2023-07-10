Сухой закон приняли в жилом массиве Шапырашты

Жилой массив Шапырашты Каратауского района полностью отказался от алкоголя.

В результате сократилось число правонарушений среди молодежи и на автомобильных дорогах. А магазины по просьбам жителей часто осматривают правоохранители.

Жилой массив Шапырашты в Шымкенте стал безалкогольной зоной. С предложением запретить продажу спиртных напитков к аксакалам обратилась местная молодежь. Цель, такой несвойственной молодым людям инициативы, снижение количества правонарушений и привлечение к здоровому образу жизни.

Алия Матова открыла магазин в феврале. На рентабельность торговой точки не жалуется — говорит: торговля идет хорошо, даже без алкоголя.

«Мы продаём только продукты, мороженое, напитки и мучные изделия. Когда мы открывали магазин всей семьёй договорились, что продавать спиртные напитки не будем. Пользы от алкоголя мало, а вреда он может нанести много. Поэтому мы и решили спиртное не продавать», – рассказывает жительница жилого массива Шапырашты Алия Матова.

В этом жилом массиве насчитывается 4 продуктовых магазина. Старейшины говорят, местный «сухой закон» принят не под давлением обстоятельств. Это обдуманное решение местных жителей. По просьбе горожан, торговые точки даже еженедельно проверяются полицией — на предмет нарушения общественного договора.

«Это решение не было вызвано каким-нибудь чрезвычайным происшествием. С таким предложением выступила наша молодежь и аксакалы поддержали эту инициативу. Участковые инспекторы тоже согласились помочь», – говорит бий жилого массива Шапырашты Нурмахан Бекбосынов.

«Одна из главных целей этой инициативы — сокращение правонарушений в общественных местах. Кроме того у нас стало меньше семейных ссор, а на дорогах — нарушений правил дорожного движения. Если посмотреть статистику, то с начала года зафиксировано полное отсутствие правонарушений», — рассказал заместитель руководителя Каратауского районного управления полиции Данияр Кыпшаков.

В этом жилом массиве сегодня проживает более трёх тысяч человек. Полицейские предлагают последовать примеру жителей микрорайона Шапырашты.