Как шымкентские мошенники наживаются на легализации авто

Мошенники изобретают новые способы заработка, а доверчивые горожане попадаются на уловки.

Так в полицию обратился житель Шымкента. Со слов заявителя, в тот день он пришел в ЦОН по вопросам постановки авто на казахстанский учет. Но к нему подошел мужчина и убедил, что быстрее и проще будет заказать услугу у него.

Взяв с мужчины 200 тысяч тенге, злоумышленник пропал. Этот факт мошенничества зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК.

«Подозреваемого сразу же задержали. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Скоро материалы дела с обвинительным актом будут направлены в суд», – рассказал дознаватель Абайского РУП Бекзат Сугир.

Полицейский также призвал граждан не доверять малознакомым лицам и получать государственные услуги только в соответствующих госучреждениях. Тем не менее жители Шымкента говорят, что тоже сталкивались с подобными случаями, к ним подходили неизвестные и предлагали свою помощь.