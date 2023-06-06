Казахстанцы отказываются от мяса из-за роста цен

Казахстанцы стали есть меньше красного мяса. Все больше людей стали отдавать предпочтение курице, хотя и она выросла в цене.

За год мясо в стране подорожало в среднем на 12%. Ценники выросли на свинину, говядину, конину и баранину. Но больше всего удорожание коснулось мяса птицы, так курица и индейка стали дороже на 15%. В прошлом году в среднем на душу населения пришлось почти 44 килограмма мяса и птицы. Куриного мяса казахстанцы съели на 8% больше, чем годом ранее.

Тем не менее, куриное мясо все еще на порядок дороже красного. Возможно поэтому казахстанцы, которые считаются главными любителями мяса в центральной Азии, стали его меньше есть.

«Красное мясо дороже. Цены растут, спасибо, что социальное есть», — говорит жительница Шымкента.

«Куда деваться, мясо не есть, скажите, амал нет, конечно дешевле было бы, было бы лучше», — говорит покупательница.

Экономисты говорят, это верный признак того, что люди стали хуже жить. Зарплаты растут медленно и не поспевают за уровнем инфляции в стране. Единственный способ ее снизить, говорят специалисты, развивать собственное производство.

«Необходимо развивать все сферы экономики, аграрная отрасль, пищевая. У нас вся проблема в том, что низкая эффективность и производительность сельскохозяйственной отрасли по сравнению с соседними странами, с той же Россией в два раза ниже, с Белоруссией в 5 раз ниже», — говорит Арман Байганов экономист.

В министерстве сельского хозяйства говорят, Казахстан обеспечивает себя мясом. Так, производство говядины и конины покрывает 98% потребности жителей страны, баранины на 107% а свинины на 91%.

«По итогам 2022 года 924 тысячи тонн 05,56 единственное мы импортозависимы от мяса курицы на 68%, но нами предпринимаются меры для уменьшения импортозависимости. В 2022 году были введены в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов», — говорит Адиль Есенжан, эксперт управления внутренней торговли МСХ РК.

На конечной цене мяса сказываются также дорогие корма, часть которых, правда, предпринимателям субсидируют. В таком случае остается непонятным почему в стране, которая практически полностью обеспечивает себя мясом, не все могут себе его позволить.