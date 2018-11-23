КООЗ выявил нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов, в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщает, что в рамках проведения мониторинга безопасности продукции, выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов, в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан, следующими предприятиями:

— ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс «Бройлерное производство» (Российская Федерация) – выявлены бактерии рода сальмонелла (Salmonella группы С) в пробах набора для супа (полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров);

— ОАО «Смолевичи Бройлер» (Республика Беларусь) — выявление несоответствий по микробиологическим показателям в пробах полуфабриката из мяса птицы «Микс» цыпленка-бройлера: филе, голень, крыло;

— ООО «СПК Курников» (Российская Федерация) — выявление несоответствий по микробиологическим показателям в пробах фарша из мяса птицы «Натуральный».

В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции с торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов.

При этом Комитетом проводится ряд противоэпидемических мероприятий, направленных на установление причин, способствующих возникновению нарушений.

В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8 /7172/ 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).