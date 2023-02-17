Как Казахстан намерен защищаться от бушующего птичьего гриппа

Птичий грипп может прийти в Казахстан. Это опасное заболевание распространяется в десятках стран мира.

В нашей стране в этом году случаев птичьего гриппа среди пернатых выявлено не было, но фермеры готовятся к худшему. При этом говорят, если они вакцинируют своих птиц, то в частных хозподворьях вакцинацию зачастую не проводят. Специалисты говорят, бушующая пандемия гриппа у птиц может нанести урон и продовольственным запасам.

Случаи заболевания среди пернатых зафиксированы и в странах Азии. Уже сейчас на многих птицефабриках ввели систему дезинфекции среди сотрудников, которые работают с пернатыми. Опасность представляют и домушник птицы с частных хозподворий, которые могут контактировать с дикими — переносчиками гриппа. Домашних уток, курей и индоуток редко вакцинируют, говорят специалисты.

«Вся птицы промышленного птицеводства она вакцинируется. В населенных пунктах этого практически не делают, они составляют акты что делают но фактически этого не делают», — говорит Руслан Шарипов, президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана».

По словам фермеров, они тратят на вакцинацию баснословные деньги. И просят рассмотреть в правительстве вопрос субсидирования вакцин, как это делают в других отраслях. Но и прививка не на 100% защищает от вируса.

Так, самая масштабная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в 2020 году. Тогда по официальным данным погибло больше полумиллиона домашних птиц в 9 регионах страны. Но фермеры заявляют о потере в миллион голов пернатых. В 2021 году в Павлодарской области на частном подворье от гриппа умерли 76 домашних птиц. В 2022 инфекцию нашли у лебедей на озере Караколь.

Специалисты говорят, опасность заражения вырастает в сотни раз во время перелета птиц, весной и осенью. Смертность от вируса высокая, вплоть до 100% гибели зараженной птицы. При этом заболевают и люди, но от человека к человеку этот тип грипп не передается.

«При контакте с мертвыми или больными животными домашними и дикими птицами, оно проявляется как и все случаи гриппа как простудное заболевание, летальный исход наблюдается только у птиц, у человека оно не наблюдалось до этого времени«, — говорит Жанаргуль Жаксылыкова, руководитель отдела ДСЭК Шымкента.

Птичий грипп может ударить не только по кошелькам бизнесменов, но и нанести урон продовольственной безопасности в мире. Кроме того, нехватка куриного мяса и яиц неизменно приведет к удорожанию этих продуктов.