Почти на 50% подорожало мясо курицы в Шымкенте

По итогам октября текущего года мясо курицы подорожало на 27,9% за год, куриные окорочка — на 26,7%. Это средние показатели по всем областям Казахстана.

А вот если остановиться на каждом регионе отдельно, белое мясо бьет по карману куда более ощутимее.

Сильнее всего удорожание кур ощутили жители Абайской области — на 52,3% за год. В тройке антилидеров также оказался Шымкент. Здесь мясо курицы выросло в цене сразу на 48,7% и Восточно-Казахстанская область плюс 41,9%. Также удорожание куриных окорочков ощутили жители Мангистауской (плюс 54,9%), Павлодарской (плюс 43,9%) и Северо-Казахстанской (плюс 35,7%) областей.

Такую статистику приводят аналитики Energyprom. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматинской области: «всего» на 12,3%. Среди крупных городов страны куры дороже всего стоили в Актау (1,7 тыс. тг за кг), куриные окорочка — в Туркестане (1,4 тыс. тг за кг). Дешевле всего куры и окорочка стоили в Уральске: 1,2 тыс. и 997 тг за кг соответственно.

По производству свежего или охлаждённого мяса птицы лидирует Акмолинская область: 35,2 тыс. тонн. На второй и третьей строчках расположились Восточно-Казахстанская и Алматинская области.

В целом за 2021 год в стране произвели 112,5 тыс. тонн свежего или охлаждённого и 127 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы, плюс 20,5% и плюс 13,8% соответственно.