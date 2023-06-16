На странные вопросы в тестовых заданиях пожаловались студенты-медики

Студенты-медики одного из вузов Шымкента пожаловались на странные вопросы в тестовых заданиях во время сдачи государственного экзамена.

Будущие стоматологи рассказывают, что готовились они по одним вопросам, а на экзамене им попались совершенно другие. А из cта вопросов якобы ответы на 10-20 были и вовсе неверными. Студенты подали на апелляцию. Правда, засчитают ли им их ответы, неизвестно. А между тем, от этого зависит их карьера и получение диплома.

«По тем, к которым мы готовились, аналогичные вопросы, вариантов ответов не было. Можно так сказать, из 100 вопросов минимум 10-20. То есть, если человек на 70 готовился, то он не набирает даже проходного балла, набирает 49», — говорит Искандер Ишигов, студент.

«В деканате нам сказали, что 90% вы останетесь на следующий год, либо приходите, сдаете в сентябре. Сам я заграничный, есть много людей заграничные, которые домой не уезжали 3-4 года, здесь останутся. Это лишняя трата времени, трата денег», — говорит Насим Насимов, студент.

В деканате вуза говорят, задания готовят не они, а в центре тестирования. В случае некорректных вопросов студенты могут подать апелляцию. При этом у тех, кому по итогам апелляции будет не хватать баллов до порогового уровня, будет возможность пересдать экзамен в течение следующих шести месяцев. Дату назначат в деканате.

«Два дня их заявления будут рассматривать в центре тестирования. После этого только студенты получат диплом. Если будут студенты, которые не смогут пройти и апелляцию, то они должны сдать экзамен в течение шести месяцев, и только после этого получат диплом», — рассказала Сауле Туктибаева, декан МКТУ им. Х. А. Ясауи.