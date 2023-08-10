Пересдача ЕНТ началась в Казахстане

С 10-15 августа в стране пройдет Единое национальное тестирование для абитуриентов, которые хотят поступить в ВУЗы на грант.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования РК, заявление на тестирование в этом году подали 17 тысяч выпускников. Августовское ЕНТ проводится, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

Прием заявлений для участия в августовском ЕНТ осуществлялся на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz с 20 по 30 июля.

«Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2024 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе», — сказано в официальном сообщении.