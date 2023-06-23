Один день из жизни шымкентского полицейского

Полицейские Казахстана сегодня принимают поздравления. Шуддин Саидов встретился с Арманом Арипжановым, это полицейский из третьего мегаполиса, который стал героем социальных сетей после того, как попал на видео в момент задержания шымкентскогого стрелка.

Инцидент произошел в феврале этого года. Преступник захватил в заложники девушку и пытался оградить оружейный магазин. О нелегкой доле полицейского, в следующем материале.

Простой полицейский из Шымкента, стал известным на всю страну в феврале этого года. Тогда вооруженный преступник открыл стрельбу среди белого дня и пытался ограбить оружейный магазин. Капитан Арман Арипжанов задержал вооруженного мужчину буквально голыми руками. Арман рассказывает, что на месте перестрелки, оказался случайно. Увидел стрелка и не задумываясь побежал спасать людей.

«Мы с напарником работали по краже в тот день, я услышал выстрелы и крики и сразу побежали. Увидели вооруженного мужчину и сразу направился его задерживать. Он побежал к авто и потом я уже не помню, но, я его скрутил. Я не считаю себя героем, это моя работа и каждый полицейский так поступит», — говорит Арман Арипжанов полицейский ДП г. Шымкента.

После задержания преступника Арман и его напарник отправились дальше на службу. Через несколько дней, ему сообщили, что за героический подвиг его представили к гос награде — «Айбын» II степени.

Арману Арипжанову 33 года, он женат и воспитывает 4 детей. Полицейский рассказывает, что мечтал работать в полиции с детства. Страж порядка надеется, что его дети тоже выберут профессию под названием Родину защищать.

«Я люблю свою профессию, мне нравится моя работа. В тот день, для меня важно было то, чтобы люди не пострадали, там ведь студенты, дети ходят. Я не думал о страхе, была только цель задержать и обезвредить. Да, профессия сложная, но, я всегда мечтал работать и моя цель достигнута», — говорит Арман Арипжанов полицейский ДП г. Шымкента

В Шымкенте за порядком следят больше 1000 стражей порядка, в этом году 4 полицейский мегаполиса награждены гос наградами за разные героические подвиги. Круглые сутки полицейские работают на улицах мегаполиса, и проф праздник тому не исключение. Стоит отметить, что служить в полицию сегодня идут не все, в городе наблюдается нехватка полицейских.