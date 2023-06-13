Отделение «Казпочты» появилось в Шымкент сити

Шары, веселая музыка и пышные баурсаки — праздник с угощениями организован в честь открытия отделения Казпочты в микрорайоне Шымкент сити.

Кымбат Кобеева этой новости особенно рада. Говорит: больше не придется тратить время на дорогу. Новое отделение находится в 5 минутах от дома.

Кымбат Кобеева, жительница микрорайона Шымкент сити:

«Раньше казпочта находилась очень далеко от моего местопроживания. В 2019 году в микрорайоне Асар, потом на Нурсате пользовались услугой почты. Сейчас я очень рада открытию филиала возле моего дома. Я сама работаю в колледже, обучаю кадров почтальонов, операторов казпочты. Впредь буду отправлять своих студентов сюда на практику».

Казпочта предоставляет широкий спектр услуг. Сегодня она ассоциируется не только с обычными письмами и посылками, но и с обширным выбором электронных и финансовых сервисов. Специалисты утверждают: новое отделение, на первых порах, сможет принимать до 300 человек в месяц.

Алмагуль Жармухамбетов, заместитель директора по бизнесу «Шымкент почтмт».

«Это отделение будет функционировать в обычном режиме с 09:00 до 18:00. В отделении у нас будут работать два сотрудника. Начальник отделения и оператор почтовой связи. Для всех жителей района теперь будет по близости доступно оказание этих услуг. Можно будет отправить почтовые отправления, посылки, письма, получить пенсию, открыть карточку».

Новое почтовое отделение удобно для жителей микрорайона Асар, Асар-2, Бозарык, Достык, Достык-2, Кайнарбулак, Шымкентсити и Кайтпас-2.