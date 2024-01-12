Как мошенники крадут деньги казахстанцев, прикрываясь «Казпочтой»

Услуги почтовой доставки остаются востребованными в современном мире. Однако они также стали инструментом в руках мошенников, пишет NUR.KZ.

Почта в Казахстане может предоставлять различные виды услуг: доставка посылок и писем; брокерские услуги; финансовые операции, включая осуществление различных платежей (налоги, пошлины, штрафы, покупки) и даже денежные переводы.

Как сообщает блогер Олжас Берсерк в Instagram, злоумышленники начали отправлять гражданам уведомления о якобы поступлении посылки через «Казпочту», чтобы украсть их деньги.

Напомним, что мошенники стали чаще обманывать казахстанцев: по итогам 2023 года было зарегистрировано почти 44,8 тыс. случаев мошенничества. Это сразу на 1,3 тыс. больше, чем было годом ранее.

Как описывается в публикации, жертве поступает сообщение, в котором сообщается о наличии именной посылки. При этом поступает оно не с официального номера 1499, а от почтового онлайн-клиента. В тексте уведомления указывается, что доставка невозможна из-за отсутствия полных данных об адресе получателя. И чтобы заполнить их, нужно перейти по прикрепленной ссылке. Открывшаяся страница маскируется под сайт АО «Казпочта»: оформление и даже описание скопированы с официального ресурса (включая и текст на казахском языке). Разница заметна лишь в названии страницы в адресной строке — есть малозаметные отличия в символах.

Далее на этой странице сообщается, что нужно внести оплату за услугу, стоимость которой составляет всего 160 тенге. Затем открывается окно для ввода данных банковской карты, которые мошенники и могут использовать в своих целях.

Как отмечается в источнике, у одной из жертв такого обмана они смогли украсть 9 млн тенге (около 19 тыс. долларов США), которые были сняты со счета.

Чтобы не оказаться обманутым подобными сообщениями, важно быть внимательным и всегда перепроверять: источник сообщения — официальный номер должен быть 1499; название сайта в адресной строке — официальный сайт «Казпочты» имеет домен kazpost.kz, а другие адреса (например kazpoct.kz или kaspost.kz) могут оказаться мошенническими.

Также следует иметь отдельную банковскую карту для ввода данных при оплате онлайн-услуг. В то же время хранить на таком счете нужно только ту сумму денег, которая будет тратиться на запланированные покупки в интернете. А все остальные сбережения хранить на отдельных счетах. Это может помочь защитить себя от мошенников и не потерять свои деньги. А если вы все же оказались жертвой обмана, то необходимо сразу же обратиться в банк и правоохранительные органы.