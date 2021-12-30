Шымкентские почтальоны возмущены новой системой оплаты их труда.

После того, как четыре месяца назад​ из разряда​ штатных сотрудников их перевели во внештатных, работать стало невыносимо.​ Договорная система оплаты не устраивает почтальонов,​ хотя по мнению руководства Казпочты, новые изменения должны были только улучшить условия труда.

С тяжелыми сумками доверху набитой корреспонденцией, 55 — летней Манзуре Бекметовой приходится преодолевать ежедневно почти 10 километров.​ Несмотря на плохое самочувствие женщина продолжает работать, рассчитывать на больничные и отпускные не приходится. Вот уже четыре месяца Манзура является внештатным работником Казпочты.

Манзура Бекметова, почтальон ЮКОФ АО » Казпочта»:

“Газеты, журналы очень тяжелые , они платят по 10 тенге, за врученные письма, за заказные платят 50 тенге, за простые письма, извещения они тоже платят по 10 тенге. Это просто нечестно, они недооценивают наши труды”.

Почтальоны рассказали, что руководство Казпочты выведя их из штата и заключив с ними договор безвозмездного оказания услуг, пообещали значительное увеличение оплаты труда. Однако на деле зарплата практически не изменилась, а люди лишились социальных гарантий.

“Оплата у нас гарантийная в день от 1300 до 2000 тысяч, это​ зависит от объема работы. Сейчас задержка зарплаты идет и неправильные начисления идут”, — говорит Адель Андреева, почтальон ЮКОФ АО «Казпочта».

“Чем больше корреспонденции разносишь, тем меньше гарантированная оплата идет. И заказные письма если пять штук ты не вручишь, этот день у нас не считается”, — говорит Людмила Гринвальд, почтальон ЮКОФ АО «Казпочта».

Почтальоны жалуются, что оплату производят не в полном объеме. У многих остались непроплаченными дни и десятки заказных писем. В шымкентском филиале Казпочты пояснили, что выйти из штата почтальоны согласились добровольно. А недочеты в оплате будут устранены», — говорит Калдыгуль Сабденова, начальник отдела почты, логистики и производства ЮКОФ АО «Казпочта».

Из 130 почтальонов, работающих в 35 почтовых отделениях, на договор перевели 118 человек. Недовольным сотрудникам уже в феврале месяце пообещали единный гарантийный платеж вне зависимости от объема расспространенной корреспонденции.