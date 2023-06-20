По факту смерти военнослужащего проводится проверка

Военнослужащий погиб в Шымкенте. В региональном командовании «Оңтүстік» национальной гвардии рассказали, что трагедия произошла 16 июня.

В рамках подготовки, за день до этого, проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции на пересеченной местности. После этого 34-летний мужчина почувствовал себя плохо, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в первую городскую клиническую больницу. На следующий день военнослужащий скончался.

«После продолжительной физической нагрузки у военнослужащего наступила клиническая смерть, врачи его реанимировали. При поступлении его поместили в реанимационное отделение, и не приходя в сознание на следующий день он скончался. У него была кома третьей степени. Смерть наступила в результате отказа органов», — рассказал Куаныш Лекеров, заведующий отделением клинической больницы №1 г.Шымкента.

«Сейчас проводится расследование, назначена служебная проверка. Мы сейчас не можем сказать были ли жалобы на здоровье. Это сейчас выясняется. Мы приносим соболезнования родным погибшего», — говорит Ернар Аширбеков, заместитель командира воинской части 6506 по воспитательной работе.