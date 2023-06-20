Пожарные провели учения в крупном торговом доме Шымкента

Условный пожар в одном из помещений торгового дома «DUR PLAZA» тушили специалисты городского Департамента по ЧС.

В ходе тушения эвакуированы работники гипермаркета, четверым из них потребовалась медицинская помощь. Таковы были условия пожарно-тактических учений цель которых отработка взаимодействия между пожарными подразделениями и обслуживающим персоналом торгового центра.

Согласно замыслу пожарно-тактических учений, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрических проводов в одном из бутиков торгового центра. Возник риск распространения огня, на выше стоящие этажи, о чём сотрудники супермаркета сообщили на пульт «101». Согласно графику, на тушение огня к месту учений были направлены силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ городского Департамента по ЧС.

«По прибытию к месту вызова был создан штаб пожаротушения проведено отключение электроэнергии, которая составляет 380 Вольт. Угроза распространения огня была ликвидирована, приборы для тушения условного пожара поданы своевременно. В учениях были задействованы 8 единиц основной и 4 единицы специальной пожарной техники», — рассказал начальник специализированной пожарной части № 4 ДЧС г. Шымкента Сабит Ташимбаев.

Главная цель пожарно-тактических учений — совершенствование практических навыков личного состава спасательных подразделений при тушении огня на объектах с массовым пребыванием людей и отработка взаимодействия между пожарными подразделениями. Так же в ходе учений специалисты Департамента по ЧС имеют возможность ознакомиться с объектами и оценить их противопожарную безопасность. Как утверждают руководители торгового дома этому вопросу здесь уделяется особое внимание.

«У нас в общей сложности есть 5 входов и выходов. Пожарных гидранты в полной комплекции на каждом этаже по 8 кранов. Пожарная сигнализация тоже есть. В случае пожара, мы готовы к любым неожиданностям», — говорит управляющий торгового дома «DUR PLAZA» Гигамат Бунер.

В ходе учений спасатели провели эвакуацию нескольких человек с верхних этажей здания, которых передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Все задачи, поставленные руководителями учений, были выполнены в полном объёме. Всего в учениях были задействованы 12 единиц техники Департамента по ЧС и 70 человек личного состава.