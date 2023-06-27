«Работу ведем правильно»: Сатыбалды ответил на вопросы в СЦК

Аким Туркестанской области отчитался о проделанной работе на брифинге в столице. Дархан Сатыбалды рассказал о развитии региона и проблемах, которые решаются.

Аким рассказал, что в регионе развивается сельское хозяйство и животноводство, при этом решаются проблемы с обеспечением населения питьевой и поливной водой.

Из 12 тысяч каналов с поливной водой в Туркестанской области, ровно половина находится в частных руках. На брифинге в столице аким Туркестанской области говорит: чтобы наладить подачу, вложили немалые средства. Как итог — там, где воды раньше не было, каналы уже заполнены.

На брифинге в СЦК Дархан Сатыбалды почти два часа отвечал на вопросы журналистов, парировал и на колкие. В топе — коммунальная сфера, бизнес, образование

Больше 1 триллиона тенге из госбюджета, выделенные на область, по словам главы региона, расходуют на строительство и ремонт школ, зарплаты и другие нужды.

«Все деньги распределяются на необходимые проекты. Я думаю, такой большой регион и население, всю работу ведем правильно», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Спросили Дархана Сатыбалды о небывалом нашествии насекомых. Гнус с начала весны изрядно попил крови местным жителям. Аким заверил, причину выясняют, на обработку и исследования выделено 600 млн тенге.

Дархан Сатыбалды заверил журналистов и жителей региона, что сегодня ведется большая работа по подготовке к сезону сбора хлопка, прошлых ошибок попытаются избежать. К слову, Туркестанской области и его центру в этом году исполняется ровно пять лет.