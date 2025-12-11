Аким Шымкента ответил на вопрос о переходе на другую должность

Сегодня аким южного мегаполиса Габит Сыздыкбеков отчитывается о проделанной работе на брифинге СЦК в столице.

Одним из первых прозвучал вопрос, который часто задают жители города в социальных сетях:

«До вашего прихода Шымкент развивался скорее как большой ауыл. Сейчас мы гордимся, что город стал настоящим мегаполисом. Не останется ли город без вас, когда всё хорошо налаживается?», — спрашивает журналист.

Вопрос вызвал у градоначальника улыбку и лёгкое смущение. Тем не менее, Габит Сыздыкбеков отметил, что все назначения осуществляет президент, и точных планов о своей отставке он не знает.

«До меня коллеги проделали очень много работы для города. Оценивать это будет народ. Мы выполняем задачи, которые перед нами ставит президент, и именно ему решать, когда и куда нам нужно идти работать», – подчеркнул аким.