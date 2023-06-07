«Родители телефон забрали»: Подросток сбежала из Шымкента в Астану

Пропавшую 5 июня 14-летнюю девочку нашли на автовокзале столицы минувшим вечером, передает OTYRAR.

В тот день девочка сильно поругалась с родителями — у нее отобрали сотовый телефон. Позже она вышла из дома и не вернулась. Родители забили тревогу. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

Как стало известно, у девочки были с собой карманные деньги, ей удалось добраться до Астаны на автобусе. Об этом знала подруга, которая и сообщила в полицию. Там на вокзале беглянку встретили волонтеры движения Lider.

«Она переписывалась с одной девочкой по телеграмму, и та девочка рассказала, что вот она сейчас в Караганде и направляется в Астану. Мы позвонили ребятам нашим, они поехали на автовокзал, разделились на 3 локации и встретили Арайлым. Она была заплаканная вся. Говорила волонтерам: «Я лучше пойду в детский дом в Астане, чем назад домой». Мы же не знаем, что за семья там. Дай бог чтобы все было хорошо. Волонтеры вызвали полицию, они еще хотели наручники надеть на нее. Ребята сказали: «Вы, что это же ребенок». В общем ее забрали в РОВД. Девочке нужна психологическая помощь», — рассказала Людмила Герасимова, руководитель волонтерского движения по поиску пропавших людей Lider.

Как рассказал отец девочки, сейчас Арайлым везут домой в Шымкент. Она в целости и сохранности.