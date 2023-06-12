Шымкентцы выразили соболезнования родным погибших

Сегодня в день общенационального траура шымкентцы выражают искренние соболезнования семьям и родным погибших работников лесного хозяйства Абайской области.

Корреспондент OTYRAR с микрофоном в руках вышла на улицы города, чтобы поговорить с местными жителями.

«Приношу свои соболезнования семьям и родным погибших. Необходимо семьям оказать материальную помощь. Ведь мы не оставили в беде жителей города Арысь, Жамбылской области. Нам необходимо сплотиться. Особенно когда, такое большое горе произошло», — говорит Шерим Асылбеков, житель г. Шымкента.

Лидия Беликасова, пенсионерка:

«Все мы в трауре. У многих остались дети. Приносим свои соболезнования. Все зависит от того, как наше правительство работает. Вот это самое главное. Если бы они работали нормально, такого бы не случилось».

«Семьи потеряли своих кормильцев, мужей, дети отцов. Показали женщина погибла. Все молодые, ну очень жалко. Мне, кажется, нужна какая-то помощь, необходимо оказать поддержку. И по нашей Туркестанской области собраться, что-то делать надо!», — говорит Людмила Килимник, пенсионерка.

Напомним, с 8 июня в Абайской области бушуют лесные пожары. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Погибли 14 человек, еще 1 в розыске, пострадало уже более 60 тысяч гектаров земли.