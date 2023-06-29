«Совет старейшин, без алкоголя и разводов»: О необычном селе Туркестанской области

В магазинах села Узунарык Толебийского района алкоголь не продается. Цель такого ограничения — привлечение сельской молодёжи к здоровому образу жизни.

В небольшом магазине в ауле Узунарык не продаются даже сигареты. Владелец магазина говорит, этой традиции уже несколько лет.

«Этот магазин открыла моя мама в 2021 году. С тех пор здесь и торгуем. Ежедневно мы продаем только товары первой необходимости. Спиртное, табак вообще никому не продаем. Мы продаем только продукты, такие как хлеб, вода, напитки и другое что нужно для дома», — рассказал житель села Узунарык Нурторе Нуржамал.

Правосудие здесь вершит совет старейшин. Аксакалы сами назначают и наказание провинившимся. К такому решению сельчане пришли после криминального прецедента, когда парни из соседнего села похитили у местных жителей скот.

«Какое бы не было нарушение порядка, мы всё решаем самостоятельно, договариваемся между собой. Как посовещавшись решим, так и делаем. Мелкие происшествия, хулиганство — такое же бывает везде. Мы приходим к кому-то из родственников виновника, говорим ваш сын так и так сделал. Нужно что-то решать. Нельзя допускать чтобы он пошёл по кривой дорожке. У нас был случай. Пришли 3-4 парня и забрали у кого-то 19 овец. Потом мы нашли тех людей и вернули скотину. Ребятам сказали больше так не поступайте и оштрафовали их на 1 млн тенге. На эти деньги мы построили возле мечети навес для чтения Корана», — говорит председатель совета аксакалов Мураталы Жарасов.

Ещё одна особенность этого аула — здесь не разводятся семьи. Благодаря таким нравственным устоям это село заслужило звание лучшего населённого пункта Толебийского района. Это достижение оценил местный акимат, выделив 12 млн тенге на строительство детской игровой площадки.