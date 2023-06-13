Трактор пропавшего без вести мужчины нашли в Абайской области

Полиция нашла трактор пропавшего без вести Архипова Сергея Николаевича, правда самого мужчины за рулем не было.

9 июня тракторист отправился на помощь в тушении лесного пожара, а уже 10 июня перестал выходить на связь.

Трактор в исправном состоянии обнаружили в степи 12 июня в пяти км от села Дмитриевка в сторону Бордулихинского района. Родственники мужчины также активно помогают в поиске Сергея Архипова и не теряют надежды найти его живым и здоровым.

«Работы ведутся, но результата пока нет, не нашли его. Мы там были, там страшно. Бородулихинские группы задействованы, волонтёры, все работают. Но мы сами информацией никакой не владеем. Нам никто ничего не говорит», — сообщила одна из родственниц пропавшего.

Полиция и родные просят всех тех, кто располагает какими-либо сведениями по местонахождению тракториста обратиться в «102».

«Просим помощи в розыске. Номер трактора – F 937 ARE. Позывной – «Марал 61». Поехал в Каштак тушить пожар из Долонского филиала «Семей орманы». Последний раз выходил на связь 9 июня и по сей день о нём ничего неизвестно. Звонить +7 771 582 2159″,-говорится в сообщении.