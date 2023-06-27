В озеро Дендропарка вернули воду

Специалисты выяснили, обмеление происходило из-за строительных работ на соседних улицах.

Канал, который с 1979 года использовали для полива деревьев и заполнения озера, в некоторых местах дал просадку. Из-за нехватки воды десятки деревьев стали погибать. Сейчас подачу восстановили. Ведется ремонт магистрального канала Бадам.

«У нас были проблемы с водой, теперь у нас строятся четыре скважины, одна уже готова. Она будет покрывать весь парк. Воду в озеро вернули теперь проблем нет», — говорит Гульнар Сапарымбет, директор Дендропарка г. Шымкента.

«Утиное семейство» вновь заняло свое место на озере в шымкентском дендропарке. Воды там не было несколько месяцев. Специалисты говорят: причиной обмеления стали строительные работы на соседних улицах.

Директор дендропарка Гульнар Сапарымбет на эту должность пришла относительно недавно. За короткое время она нашла способ, как улучшить ситуацию с поливом. Впервые за всю историю Дендропарка, здесь стали бурить скважины. Источник воды нашли на глубине 140 метров.

Айгуль Усманова приехала погостить к дочери в Шымкент из Семея и первым делом отправилась в Дендропарк, где растут редкие, экзотические породы деревьев и кустарников. Укрыться от палящего южного зноя теперь можно не только под кроной деревьев, но и на берегу искусственного водоема.

Дендропарк Шымкента не только популярное место отдыха. Специалисты занимаются здесь научной работой: проводят комплексную экспертизу состояния дендрария. Выясняют, что представляет из себя Дендропарк сегодня – какие у него существуют проблемы, болезни растений, анализируют состояния фауны и флоры.