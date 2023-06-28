В Шымкенте ликвидировали крупный пожар

В Шымкенте в Каратауском районе загорелась сухая трава, общая площадь пожара составила 1 гектар.

28 июня в 13:37 за жилым комплексом«Наурыз парк» по проспекту Байдибек би Каратауского района на площади 1 га. горела сухая трава и мусор.

«Пожар был локализован в 14: 15 и полностью потушен в 15: 15. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

На месте происшествия были задействованы 13 сотрудников и 2 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкент.