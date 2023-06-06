В Шымкенте оказывают бесплатную правовую помощь

В рамках проекта «Правовая помощь» в здании шымкентского городского филиала партии «Аманат» прошло мероприятие.

Большая часть обратившихся за поддержкой к партийцам, граждане, пострадавшие от интернет-мошенничества, желающие легализовать земельный участок и недвижимость, погасить кредит, взыскать алименты. Им была предоставлена бесплатная юридическая консультация.

Александр Ситников потерял удостоверение личности два года назад. И с тех пор не может оформить пенсию. Мужчина перенес операцию, на реабилитацию необходимы деньги.

Александр Ситников, житель Шымкента:

«Пришел просить помощь. Не могу оформить документы. Пришел в партию «Аманат», есть надежда ,что проблема моя решится. Просвет есть. Через Центр обслуживания населения направили письмо с запросом в Астану. Если выдадут новое удостоверение личности сразу же подам документы на оформление пенсии. У меня нет средств на жизнь».

Одна из обратившихся за бесплатной правовой помощью — жительница микрорайона Курсай Токсулу Колдасова. Многодетная мать просит содействия в строительстве дороги на улице Кармакши. Она уверена, партия, за которую она проголосовала на выборах, поддержит.

«Всего 400 метров необходимо заасфальтировать. В прошлый раз я приходила, ответ меня не удовлетворил. В этот раз думаю, что должны помочь»,- говорит жительница микрорайона Курсай Токсулу Колдасова.

Проект «Правовая помощь» в Шымкенте поддержали члены президиума коллегии адвокатов, палаты юридических консультантов. Согласно заключённому меморандуму, юристы оказывают правовую помощь.

Ардан Аралбай, консультант республиканской общественной приемной партии «АМАNАТ»:

В рамках проекта «Құқықтық көмек» проведено 440 общественных приемов, более тысячи граждан получили консультацию. Из них более 250 граждан получили положительный результат, такие как составление медиативных соглашений, получение консультации с сопровождением в судах первой инстанции, а также в органах досудебного расследования.

На текущий год в рамках данного проекта планируется провести тысячи приемов на площадках общественных приемных, из них более 350 приемов планируется провести в отдаленных сельских населенных пунктах.

Выслушать волнующие жителей вопросы, оказать содействие в их решении на должном уровне, дать рекомендации и проконсультировать. А ещё — обучить людей основам правовой финансовой грамотности – такие задачи ставят партийцы.