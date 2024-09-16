Экстренный вызов 16 сентября: происшествия в Шымкенте

Реклама

Правоохранители и волонтеры объединились в борьбе с наркопреступностью в Шымкенте. Триста человек закрашивали рекламу наркотиков в виде граффити, оставленных на наружных стенах зданий, заборах.

В широкомасштабной акции приняли участие сотрудники местной полицейской службы, прокуратуры, работники коммунальной службы, представители «Молодежного ресурсного центра» и волонтеры города.

Граффити с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических веществ, устанавливали на территории Аль-Фарабийского района. Для выявления таких надписей участники акции тщательно прочесывали дворы, улицы, междомовые территории.

В результате рейда было уничтожено свыше полутысячи рисунков с наркорекламой.

ДП г. Шымкента: «Для наркоторговцев не важен возраст и социальный статус. Они ищут клиентов и помощников даже среди несовершеннолетних, оставляя адреса сайтов, предлагающих работу курьера запрещенных веществ на фасадах. Сотрудниками полиции за распространение наркотиков с начала года задержаны свыше 50 человек».

Правоохранители продолжают борьбу с рекламой наркотиков. Подобные рейды и акции будут проводится на регулярной основе.

Охранника осудили на три года за избиение подростка в Шымкенте.

Инцидент произошел на охраняемом футбольном поле. Подросток решил перелезть через ограждение и в это время его схватил охранник. Мальчик извинился, но дозорный был непреклонен. Схватив резиновую дубинку, охранник нанес несколько ударов по голове и груди пострадавшего. Родители подростка написали заявление в полицию.

Пресс-служба суда г. Шымкента: «Сотрудник частной охранной службы признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье «Превышение полномочий служащими частных охранных служб». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с лишением права занимать должность в охранной сфере сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу».

Пожар произошел в Шымкенте, в жилом массиве Сайрам. По улице Мангистау во дворе дома загорелся сарай, площадью 200 квадратных метров. Огонь охватил 500 тюков прессованной травы, дрова, навес и крышу. Пожар тушили около 3 часов. Пострадавших и погибших нет. Причина произошедшего выясняется. На месте происшествия работали 5 единиц техники и 16 человек.

Пожарные эвакуировали 50 человек во время пожара. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме в городе Ленгере загорелась крыша. Из объятого пламенем дома эвакуировали 50 человек, из них 20 детей. Пожар, распространившийся на площади 200 квадратных метров, ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Спасатели эвакуировали людей увязнувших в грязи на легковом автомобиле.

В Туркестанской области на побережье Шардаринского водохранилища 3 человека оказались в ловушке. Помощь им оказали сотрудники МЧС и отбуксировали легковой автомобиль. Пострадавших нет, в медицинской помощи никто не нуждались.

Полицейские Туркестанской области помогли заблудившемуся туристу из Турции. Мужчина вышел из гостиницы, чтобы прогуляться, а найти обратный путь не смог. Турист плутал по городу несколько часов и обратился в полицию. Оказалось, что мужчина не помнил ни названия гостиницы, ни улицы, на которой она находится. Полицейские посадили иностранца в служебный автомобиль и показали расположенные рядом гостиницы. В итоге турист узнал гостиницу, в которой остановился и выразил благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь.