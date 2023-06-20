В Шымкенте три улицы в старом городе заасфальтировали

Мечта жителей старого города осуществилась. Представители акимата и недавно избранные депутаты выполнили обещание.

Улицы — Детская, Ирек и Кокандская, которые с советских времен не ремонтировали, заасфальтировали. А до конца года асфальт появится на улицах Амангельды и Кисык.

В Старом городе живут почти три тысячи горожан. Старожилы уверяют, быт их с каждым годом улучшается. В рамках президентской концепции «Слышащее государство» заявления не остаются без внимания, обращения выполняются поэтапно. Заброшенные улочки приводят в порядок, ямы выравниваются, укладывают асфальт.

Атхамбек Сайдуллаев, житель улицы Ирек:

«На этом месте был пустырь. Спасибо акимату, построили детскую площадку. Недавно начали ремонт дорог. Вот на нашей улице Ирек проложили асфальт».

Кахраман Миркасимов, общественник:

«Спасибо депутатам, которые поддержали нас и акимату. Дороги на трех улицах Ирек, Детская и Кокандская отремонтировали».

Благодаря сплоченности жителей многие вопросы в старом городе решаются.

Кахраман Миркасимов, общественник:

«Собрали 300 тысяч тенге и установили новые железобетонные столбы, протянули электрические линии. Прожекторы установили на улице Кривая, Детская, Ирек. Больше полувека живем в старом городе, уже как родственники стали друг другу. Все вопросы решаем сообща. Праздники проводим вместе».

Подрядчик сообщил, что на улицах Ирек, Детская и Кокандская будет проложен второй слой асфальта.

Азамат Бибеков, представитель подрядной организации:

«Строительные работы планируем завершить на этой неделе. Толщина асфальта должна быть 10 см. Сейчас половину уложили, остальную часть — на днях».

Жители просят акимат, если в бюджете найдутся деньги, решится проблема с канализационной системой и обновлением настила для детской площадки.