13 заводов в Шымкенте не готовы к производству качественного асфальта

Большинство асфальтобетонных заводов в Шымкенте оказались не готовы к началу производственного сезона.

Шымкентский филиал РГП «Национальный центр качества дорожных активов» провёл проверку 18 предприятий города. Лишь 5 из них признаны соответствующими нормативам и готовыми к выпуску продукции. Остальным 13 были выданы предписания и даны рекомендации по устранению нарушений.

Ерлан Туребаев, инженер по материалам Шымкентского филиала РГП «Национальный центр качества»: «По поручению заместителя акима города Шымкента Куаныша Асылова, наш филиал провёл всестороннюю проверку 18 асфальтобетонных заводов, расположенных на территории города. В результате только 5 из них признаны готовыми к производству. Остальные находятся в стадии подготовки».

Качество асфальта напрямую влияет на долговечность и безопасность дорожного покрытия. Специалисты подчеркивают, если материал соответствует стандартам, дороги будут ровными и прочными.