В Шымкенте врачи сразились за звание лучшего спортсмена

Стены больницы медицинские работники сменили на стадион, а белые халаты — на спортивную форму. На своем личном примере представители самой гуманной профессии пропагандируют здоровый образ жизни.

Акушер-гинеколог Аскар Бекул к спартакиаде готовился целый год. Вместе с командой мужчина участвует в перетягивании каната. Врач говорит, что такие мероприятия объединяют и создают благоприятную атмосферу в коллективе.

Аскар Бекул, акушер-гинеколог перинатального центра Шымкента:

«Каждый год у нас проходит такое мероприятие, для того чтобы наш дух был более сплоченным. Ожидаем хороший итог, победит сильнейший. Мы в течении года с нашим коллективом готовились, играли в мини-футбол, пинбол, волейбол. Ходим регулярно в зал. Поздравляю всех коллег с праздником, желаю всем здоровья и успехов в работе».

42 команды состязались по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и перетягиванию каната. По словам главного врача Шымкента, такие мероприятия напоминают о важности здорового образа жизни. Медики, которые заботятся о здоровье других людей, сами должны быть примером того, как поддерживать свое тело и дух в отличной форме.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения Шымкента:

«Спартакиада, спорт, движение — это наше здоровье. В первую очередь , такие мероприятия проводятся с целью профилактики заболеваний, а еще это движение, которое завтра поможет нам не заболеть. Всех поздравляю с днем медицинского работника, желаю вам крепкого здоровья, благодарности от пациентов, и чтобы здравоохранение нашего города было впереди».

Первое место в общем зачете заняла городская детская клиническая больница. На втором месте — больница №1. В тройке лидеров — городская станция скорой медицинской помощи. Победителей и призеров наградили кубками, денежными сертификатами и ценными призами.