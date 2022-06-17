В Шымкенте впервые за 2 года отметили День медработника

Накануне в Шымкенте сотрудники здравоохранения отметили профессиональный праздник -День медицинских работников.

В честь знаменательной даты наиболее отличившиеся врачи и медсёстры награждены грамотами и почётными знаками Министерства здравоохранения. Праздник, который не отмечался последние 2 года, в этот раз прошёл с размахом.

Одной из первых поздравления получила Назира Нукеева. В сфере здравоохранения женщина работает уже 36 лет. Старшая медсестра городской поликлиники №6 не оставила рабочее место даже достигнув пенсионного возраста и сегодня продолжает трудиться в родном учреждении.

Трудолюбие и верность своему профессиональному долгу высоко оценило медицинское руководство. В профессиональный праздник Назире Нукеевой вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

«В здравоохранении врачи и медицинские сёстры тесно связаны. Врачи не смогут обойтись без медицинских сестёр. 90% работы проводится средним медицинским персоналом. Наши медсёстры работают под руководством врачей. Мы так же тесно связаны с больными. Как только открылась шестая поликлиника, мы обошли всю обслуживаемую территорию познакомились с жителями и проводили среди горожан разъяснительную работу»,— вспоминает Назира Нукеева.

Здоровье — самое дорогое, что есть у человека. О тех, кто его бережёт и помогает победить недуг, со словами благодарности ежегодно вспоминают в третье воскресенье июня. На торжественном собрании специалисты, отличившиеся в сфере медицины, были отмечены медалями «ветеран труда», почетными грамотами Министерства здравоохранения и благодарственными письмами акима города.

«В последние два года вы, медицинские работники находились на передовой борьбы с коронавирусом. Вы отдавали все свои силы в борьбе с пандемией. Это была настоящая война, в которой вы победили. В эти годы никто не вспоминал о профессиональном празднике. Но теперь когда болезнь побеждена, мы можем вспомнить о ваших заслугах. Большое вам спасибо», — поздравил шымкентских врачей первый заместитель акима города Шынгыс Мукан.

Праздник, о котором пришлось забыть на 2 года, в этот раз отмечался с размахом. Медицинским работникам артисты посвящали песни и танцы. Отмечались успехи, которые, несмотря на трудности, достигло наше здравоохранение.

«В первую очередь нам наверное надо сказать, что мы расширяем первичную медико-санитарную помощь. И не только нашим государственным предприятиям здравоохранения. Мы снимаем с их плеч нагрузку и переносим её на государственно-частное партнёрство. Вы знаете, что у нас очень много поликлиник, которые оказывают качественную помощь. Конечно нам нужно ещё очень много работать. В первую очередь, наверное, это провести кадровые решения, чтобы полноценней использовать молодых специалистов, обучать их дополнительно. И конечно сейчас во всём мире и в том числе у нас большое внимание уделяется, чтобы была высокотехнологичная помощь и это у нас сейчас оказывается в городском кардиологическом центре», — рассказал руководитель городского управления здравоохранения Нурлыбек Асылбеков.

К достижениям медицинской сферы можно отнести и ежегодный рост зарплат работников здравоохранения — врачей на 30 процентов, работников среднего звена на 20%. С 2020 года больницы и поликлиники усиленно обеспечиваются медоборудованием. Показатель оснащённости достиг 77 процентов. А в рамках Года ребенка под динамическое наблюдение взяты более 330 детей