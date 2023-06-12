Версию о поджоге леса прокомментировали в акимате Абайской области

В соцсетях распространяется видео, на котором автор говорит о возможном поджоге в области Абай.

Кадры разлетелись в социальных сетях. Мужчина показывает якобы следы от поджогов по дороге в сторону леса. В акимате региона сообщили, что это фейк и опровергли информацию.

«Автор видео поднимает вопрос о возможной причине пожара, предполагая, что источником огня стал не грозовой разряд, а преднамеренный поджог. Он предполагает, что источником возгорания мог стать не естественный грозовой разряд, а целенаправленный поджог. Однако, стоит учесть, что на участках, запечатленных в видео, огонь от предположительных костров не распространился на прилегающие лесные массивы», — пояснили в ведомстве.

В акимате призвали граждан доверять лишь проверенным источникам. Но разбирательство по версии поджога все же проводятся, говорят в акимате Абайской области. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара.