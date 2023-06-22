Южноказахстанские военнопленные. Сколько их было

В рамках проекта архива Президента Республики Казахстан «Казахстанские военнопленные Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» Шымкентский региональный государственный архив (с 2019 года – государственный архив общественно-политической истории Туркестанской области) в 2017 году провел работу по осуществлению выплаты Германией единовременной компенсации южноказахстанским военнопленным Великой Отечественной войны.

Документы 15 выявленных по Южно-Казахстанской (Туркестанской) области бывших военнопленных были отправлены в Германию, 12 из них получили компенсацию – по 2 500 евро.

Поездка в Германию

Работники госархива встречались с бывшими военнопленными, собирали и изучали документы, из них была создана коллекция документов «Южноказахстанские военнопленные Великой Отечественной войны и узники фашистских лагерей, 1941-1945 гг.», а также была подготовлена и опубликована книга «Тамұқтан тірі қайтқандар».

Эта работа по военнопленным явилась импульсом к дальнейшему изучению данной темы. С этой целью работники архива совместно со съемочной группой телеканала «Казахстан» организовали поездку в Германию.

Правительство ФРГ официально признало 37 концентрационных лагерей за 1939-1945 годы, на самом деле, лагерей и их филиалов, тюрем, гетто в оккупированных странах Европы и самой Германии было свыше 42 тысяч.

Из 18 млн. граждан стран Европы, прошедших через лагеря, были уничтожены более 11 млн. человек. Из 5,7 млн. взятых в плен советских военнослужащих 1,9 млн. не пережили немецкий плен. По официальным данным Министерства обороны СССР, без вести пропали 271 503 казахстанца из 1,2 млн. участвовавших в войне. Из плена вернулись или были возвращены 23 143 уроженца Казахстана.

В посольстве Республики Казахстан в Германии военный атташе Нурлан Сабырбаев передал архиву книгу памяти «Арманда кеткен боздақтар». Книга включает сведения о 6 228 лицах, родившихся в Казахстане и погибших в фашистских концентрационных лагерях на территории Германии, составленной на основе материалов центра документации при объединении «Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора».

Лагерь Заксенхаузен

Первым объектом посещения был концентрационный лагерь Заксенхаузен. Он расположен рядом с городом Ораниенбург в 30 км от Берлина, был построен в 1936 году. Здесь находилось центральное ведомство СС – штаб-квартира инспекции концентрационных лагерей, управлявшее системой всех концлагерей Третьего рейха.

Именно здесь Теодор Айке, главный идеолог и создатель системы концлагерей, формировал знаменитую дивизию СС «Мертвая голова», состоявшую из надзирателей лагерей. С началом войны задачи лагеря – содержание военнопленных, производство необходимых для армии предметов, также здесь изготавливались банкноты Англии и США, поддельные документы СССР.

С сентября по ноябрь 1941 года в Заксенхаузен было отправлено более 13 000 советских военнопленных, 10 000 из них были уничтожены в «бараке для выстрелов в затылок».

В бывшей производственной зоне был оборудован ров для расстрелов и построено специальное здание для массовых «акций уничтожения» с расстрельной комнатой. Это устройство для произведения выстрелов в затылок специально было разработано для лагеря СС.

Перед ангаром были расположены раздевалка и «кабинет врача», узники проходили «врачебный осмотр», во время которого, кроме прочего, измеряли рост. За ростомером в стене была прорезана щель, через которую эсэсовцы производили смертоносные выстрелы. Громкая музыка заглушала выстрелы, и ожидавшие военнопленные не догадывались о происходящем. Рядом с расстрельной комнатой находились морг, газовые камеры и крематорий.

Обязательная фраза, которая была на воротах всех концлагерей, – «Труд освобождает» или «Работа делает свободным».

Весь лагерь имеет форму треугольника с башней «А» у главного входа. Здесь находились административные офисы СС, наверху башни – пулемет, а сама башня являлась символом полного подчинения узниками власти СС. По периметру тянулась каменная стена с 9 сторожевыми башнями, а перед ней – забор из колючей проволоки под напряжением. Перед башней «А» находился плац проверок. В конце дорожки стояла виселица, поэтому плац был еще и местом публичных наказаний и истязаний. Слева на ее месте сейчас возведена памятная плита.

Вокруг плаца проходила трасса для испытания обуви, которая представляла собой дорогу из стекла, гравия, булыжников. По ней часами ходили узники с дополнительным весом (мешками с песком) или в обуви меньших размеров.

Количество заключенных, проживающих в одном бараке, доходило до 400 человек.

С 1936 до 1945 года более 200 тыс. человек со всей Европы были заключены в тюрьму в Заксенхаузене, 100 тыс. из которых погибли от голода, болезней, принудительного труда, жестокого обращения, медицинских экспериментов или стали жертвами систематического истребления.

21 апреля 1945 года начался «Марш смерти»: предполагалось перебросить на берег Балтийского моря свыше 30 тыс. узников, погрузить на баржи, вывезти в открытое море и затопить. 22 апреля 1945 года советские войска освободили колонны на марше.

С 1945 до 1950 года лагерь существовал как советский специальный пересыльный лагерь НКВД. 60 тыс. человек были заключены в тюрьмы в этих казармах советской секретной службой, 12 тыс. из них умерли от тяжелых тюремных условий, голода и болезней.

В 1956 году правительство ГДР учредило на территории лагеря национальный мемориал, который был открыт 23 апреля 1961 года. Был установлен обелиск с 18 треугольниками, символизирующими страны, из которых были узники. У подножья обелиска стоит памятник советским воинам-освободителям: двое освобожденных узников концлагеря рядом с солдатами Красной Армии.

С 1991 года Заксенхаузен был открыт заново как музей и мемориал, с 1993-го он является частью Фонда Бранденбургских мемориалов. Надпись на мемориале: «И я знаю одно – Европа будущего не может существовать без почитания памяти всех тех, независимо от их национальностей, кого в то время с презрением и ненавистью убили, замучили до смерти, заставляли голодать, травили газом, сжигали и вешали…» (Анджей Щипёрский, узник концлагеря Заксенхаузен, 1995 год).

В Заксенхаузене в 2008-2014 годы была создана Книга мертвых (смерти) – это списки на 22 тыс. узников концлагеря. Большая часть административных файлов и записей заключенных из штаб-квартиры СС была сознательно уничтожена до освобождения лагеря в 1945 году, сохранившиеся документы не дают полной информации.

Основными источниками, используемыми при сборке Книги мертвых, были фрагментарные остатки исходных регистров смертей в концлагере Заксенхаузен и официальные документы, которые были выпущены после 1945 года. Первичные источники такого рода были рассмотрены в архивах Германии, России, США, Международной службы розыска (ITS). В Книге мертвых сведения о военнопленных представлены в алфавитном порядке, место рождения и национальность в большинстве случаев не указаны, что усложняет поиски.

Посещение лагеря оставило неизгладимо тяжелое впечатление, к тому же день был холодный, с порывами ветра, шел дождь, как будто сама природа оплакивала тех, кто здесь погиб. Всю дорогу до Берлина мы ехали молча.

Дахау

Второй концентрационный лагерь, который мы посетили, был Дахау – первый концлагерь на территории фашистской Германии, созданный почти сразу после прихода к власти Гитлера, недалеко от Мюнхена.

Концлагерь Дахау был спроектирован будущим комендантом Дахау Теодором Айке на месте бывшего завода по изготовлению боеприпасов. Айке разработал систему, при которой функции надзирателей передавались военнопленному, который проявлял еще большую жестокость в обращении с другими заключенными для облегчения собственной участи.

Изначально лагерь был рассчитан только на мужчин. Первое время в нем содержались политические противники Адольфа Гитлера, позже – люди, которые «загрязняли» арийскую расу: коммунисты, социалисты, наркоманы, проститутки, душевнобольные. Затем в лагерь начали поступать цыгане с евреями, считавшиеся низшей расой; гомосексуалисты; свидетели Иеговы, отказывавшиеся служить в армии; священники, протестовавшие против нацистского контроля над церковью; и другие, осмелившиеся критиковать нацистский режим. В 1942 году евреи из Дахау и других лагерей на территории Рейха были депортированы в лагеря смерти в Польше.

Дахау был окружен забором, по которому шел электрический ток, и большим рвом с водой. По прибытии в лагерь заключенный получал идентификационный номер и цветной треугольник, обозначавший тюремную категорию (еврей, цыган, гомосексуалист, политический и т.д.). Нацисты безжалостно использовали заключенных как дешевую рабочую силу, заставляя их строить дороги, работать на каменоломнях, осушать болота, производить оружие.

Для размещения 37 тыс. узников, работавших на оружейных заводах, 36 лагерей были присоединены к Дахау. Заключенных Дахау использовали для медицинских опытов, подобно животным: изучали влияние высоты на человеческий организм, для чего испытуемых помещали в декомпрессионную камеру; инфицировали малярией, туберкулезом; вызывали воспаления и состояние интоксикации с целью проверить их реакцию на новые медикаменты, наносили порезы для тестирования кровоостанавливающих средств.

Последние месяцы перед освобождением узники Дахау провели в еще более ужасающих условиях. По мере продвижения войск союзников в Дахау были эвакуированы тысячи узников из других лагерей. В бараки, рассчитанные на 200 человек, помещались более 1 600. Эпидемия тифа, свирепствовавшая в лагере, ежедневно уносила

100 200 жизней. Советские военнопленные в основном сразу расстреливались без постановки на учет в лагере, было расстреляно свыше 7 тыс. человек.

29 апреля 1945 года Дахау был освобожден американскими войсками. В ужасе от увиденного 520 эсэсовцев расстреляли на месте, из 40 арестованных эсэсовцев из охраны лагеря Дахау 36 был вынесен смертный приговор. За 12 лет существования лагеря через него прошли более 250 тыс. узников из 24 стран, из которых до 70 тыс. (в том числе около 12 тыс. советских граждан) погибли.

В 1960 году в Дахау был открыт памятник жертвам фашизма. В 1965-м по инициативе бывших заключенных при поддержке баварского правительства был создан Музей-мемориал Дахау. На месте бараков, из которых сохранилось только два, бывшие узники посадили тополиную аллею, построили храм и часовню, периодически там бьет поминальный колокол. На месте крематория стоит мемориальный камень с надписью: «Подумайте, как мы умирали здесь».

В 2003 году в музее открыли экспозицию, рассказывающую об истории лагеря и судьбе заключенных. Перед зданием музея расположен монумент, где имеется надпись: «Пусть пример тех борцов против нацизма, кто был замучен здесь с 1933 по 1945 год, объединит живых в борьбе за мир, свободу и уважение к человеческой личности».

В соответствие с Законами о Баварских архивах применяются правила защиты личных данных: пока живы бывшие узники, передать полные списки на заключенных Дахау работники архива не могут. Тем не менее при обращении о выяснении сведений на конкретных лиц архив идет на сотрудничество, предлагая имеющуюся информацию.

Нам был вручен сборник документов о лагере Дахау с СD-приложением, буклетные материалы, а также списки уроженцев Казахстана с краткими сведениями на 7 человек погибших, 13 выживших, один из них – Сатлганов Бектурган, уроженец Южно-Казахстанской области.

По всей Германии, а также на временно оккупированных немецкими войсками во время Второй мировой войны территориях соседних европейских государств находятся могилы миллионов советских военнопленных. Среди них – индивидуальные могилы на коммунальных кладбищах, а также массовые захоронения жертв на кладбищах бывших лагерей.

Надо отметить, что отношение к захоронениям, мемориалам, ко всему, что относится к истории Второй мировой войны, в Германии очень трепетное и уважительное, для старшеклассников включены в школьную программу посещения концлагерей, имеются аудиогиды на нескольких языках, бесплатный вход, предусмотрены возможности для посещения инвалидов.

Цайтхайн

Наша группа посетила мемориал-захоронение бывшего лагеря для советских и итальянских военнопленных Цайтхайн под городом Риза, существовавшего с 1941 по 1945 год, недалеко от Дрездена.

Лагерь был сооружен в апреле 1941 года, помимо советских военнопленных, в нем с октября 1943-го содержались итальянские, сербские, английские, французские и польские пленные. В 1941-1945 годах в лагере Цайтхайн погибли около 25-30 тыс. советских военнопленных, 873 итальянца, 44 поляка.

В обращении с советскими военнопленными нарушались защитные нормы международного права, так как не были подписаны Женевская и Гаагская конвенции о законах сухопутной войны.

Причинами смерти военнопленных были, прежде всего, недостаточность питания и катастрофические санитарные условия, приведшие к массовым эпидемиям дизентерии и сыпного тифа. Установленными нормами питания Германия, особенно в 1941-1942 годах, сознательно шла на голодную смерть тысячей пленных.

Военнопленные похоронены на четырех кладбищах в окрестностях бывшего лагеря, недалеко от вокзала Якобсталь, куда с 1941 по 1945 год были доставлены около 274 тыс. военнопленных.

В Документационном доме и бывшем лагерном бараке располагается постоянная выставка, посвященная истории лагеря. Мемориал в первую очередь служит информационным центром для родных бывших узников лагеря, а также местом исторического просвещения и научных исследований по истории Второй мировой войны. На кладбище военнопленных Цшепа после войны советская расследовательская комиссия обнаружила 36 могил. После реконструкции в 1948-1949 годах кладбище получило нынешний облик.

До вывода российских войск в 1992 году кладбище находилось в закрытой военной зоне полигона Цайтхайн. Сегодня этот участок является частью заповедника Саксонии, где на мемориальных стелах увековечены имена 8 804 похороненных здесь советских военнопленных.

Долгие годы из-за отсутствия соответствующей документации имена большинства узников считались неизвестными, их судьбу невозможно было проследить. После окончания войны архивные фонды справочной службы вермахта (ВАСт) в Берлине почти целиком попали в руки американских войск, в соответствии с нормами международного права США в 1945 году передали эти материалы Советскому Союзу.

В последующем эти документы были обработаны и переведены на русский язык органами Красной Армии, военной контрразведки и НКВД. Советский Союз располагал документами вермахта о судьбах своих военнопленных с 1941 по 1945 год, они хранились в военных архивах и архивах КГБ. Это были лагерные персональные карточки, сообщения о поступлении военнопленного в лагерь, извещения о смерти, сообщения об освобождении, о передаче в гестапо или службу безопасности (СД) – документы из бывших лагерей военнопленных, справочной службы вермахта.

Таким образом, советские органы власти, располагая информацией о судьбах своих военнопленных, сообщали их семьям лишь о том, что тот или иной человек умер в немецком плену или считается пропавшим без вести. Все трофейные документы, касающиеся военнопленных, служили советским властям в первую очередь для проверки выживших военнопленных на сотрудничество с немцами, которая проходила в фильтрационных лагерях и была обязательной для всех пленных на их пути на Родину.

С постепенным рассекречиванием фондов в постсоветских архивах немецкие исследователи впервые получили доступ к материалам Российского государственного военного архива в городе Подольске. Позже для работы были привлечены и документы архивов спецслужб. Таким образом, стало возможным выяснить судьбу сотен тысяч людей. Но предпосылкой для успешного осуществления этой задачи была совместная обработка этих документов бывшими противниками.

В 2005 году общественные объединения «Саксонские мемориалы» и «Народный Союз Германии» по уходу за военными могилами опубликовали «Книгу памяти советских военнопленных, умерших в лагере Цайтхайн в Саксонии» с данными на более чем 5 тыс. человек.

В апреле 2006 года в Белоруссии вышло издание на русском языке «Цайтхайн – книга памяти советских военнопленных». С 2000 года удалось выяснить имена почти 23 тыс. умерших советских военнопленных, всего в базе данных содержится информация на 630 тыс. человек.

Нам в Документационном доме мемориала Эренхайн Цайтхайн передали список на 124 человека, уроженца Казахстана, которые захоронены и увековечены на кладбищах мемориала. Девять человек из этого списка – уроженцы Южно-Казахстанской области: Айколов Ламсей, Бегимбеков Хаматай, Ерменев Моисей, Есмахомбетов Курманбай, Кевтаев Куаныш, Кукенов Джанабай, Мусаев Искандер, Омербеков Мурат, Поздняков Михаил Федорович.

Мы посетили их захоронения. Работники Документационного дома мемориала родственникам обнаруженных военнопленных выдают справку-приглашение, которая облегчает оформление визы и дает возможность посетить захоронения.

Военнопленные прошли через ад лагерей, надеялись выжить, кто-то пытался бежать, чтобы потом снова сражаться, получалось это не у всех. Как осуждать тех, кто нарушил присягу и, спасая свою жизнь, пошел на сотрудничество? Это очень сложный и тонкий вопрос.

Находясь в Мюнхене, мы побывали у сына участника Туркестанского легиона Тойлыбаева Избасара. Зовут его Мурат-ага, фамилию Туркестан отец дал ему, чтобы дети и внуки не забыли свои корни. Туркестан Мурат-ага с семьей переехал в Мюнхен из Турции в семилетнем возрасте, в 1966-м после смерти отца Тойлыбаева Избасара, 1923 года рождения. По рассказам отца, он призывался на фронт из Чимкента, потом попал в плен.

В то время в лагере Миттельбау, недалеко от Мюнхена, формировался батальон из военнопленных азиатских национальностей. Их агитировали вступить в батальон, чтобы освободить свою Родину от большевиков и стать свободной страной. После войны в Мюнхене было открыто представительство «Комитет для перемещения эмигрантов тюркских национальностей».

Все тюрки российского происхождения признавались гражданами Турции, получали паспорта и перевозились в Турцию. В 1946-1948 годы в Турцию выехали около 5 тыс. человек, из них около 500 легионеров. До 1952 года отец проживал в Мюнхене, потом переехал в Турцию, женился. Он неоднократно хотел вернуться на Родину через Черное море, Украину, но друзья (Давлет Керей Тажиберлы, Канатбай) убедили его остаться в Турции в ожидании американской визы. Американцы упрощали выдачу визы казахам и узбекам, потому что не считали их нацистами и знали, что они отстаивали свою Родину. По предположениям Мурат-ага, около 100 человек бывших военнопленных переехали в Америку. Отец написал книгу о Туркестанском легионе, но она исчезла.

Туркестан Мурат-ага окончил Мюнхенский технический университет, имеет станцию технического осмотра автомашин. По рассказам матери, у отца была большая семья, и он считал себя найманом. В черте города Мюнхен имеются захоронения с мусульманским кладбищем. Там нами были обнаружены захоронения бывших участников Туркестанского легиона, его организатора Вали Каюм хана (1904-1993), Давлет Керей Тажиберлы (1919-1987), Абдрахмана Худайбергенова (1917-1988), Турсынбая Дехканбая (1918-1991).

Взгляд на войну с другой стороны

Довелось нам узнать о войне с другой стороны – от нашего бывшего противника. В пригороде Берлина мы побывали в гостях в доме участника войны, немецкого солдата, американского военнопленного Хайнца Мутчинского. Он находился в плену у американцев до 1948 года, хорошо отзывался о советских солдатах. На вопрос, приходилось ли ему стрелять в упор, он ответил: «На войне если не ты, то убьют тебя».

Он активно участвует в раскопках международного мемориального и архивно-поискового общества «Обелиск» в Берлине. Хайнц Мутчинский передал в архив копии книжки военнослужащего, жетон, фото военного времени, вырезки из газет.

Председатель правления международного мемориального и архивно-поискового общества «Обелиск» в Берлине Птухин Эдуард Михайлович передал нам рабочий список на 44 уроженца Казахстана, которые погибли в Шталаг XI-A Альтенграбов, к увековечиванию на мемориале Берлин-Панков, в том числе на трех уроженцев Южного Казахстана: Бильмагомедова Отогула, Джасакбаева Абдана Жемалупповича, Шапишева Мустафу.

В Берлине мы посетили мемориальный комплекс Трептов-парк – самый крупный советский воинский мемориал за пределами Советского Союза, он был открыт 8 мая 1949 года. В центральной части парка на большом лугу находится фигура советского солдата из гранита со спасенным ребенком на руке, рассекающего мечом свастику – это всемирно известный символ Победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне и освобождения народов Европы от нацизма. Прототипом памятника является сержант Николай Масалов, реально спасший немецкую девочку при взятии Берлина. Высота монумента – 12 метров, вес – 70 тонн. Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего из монументов «Тыл – фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет!» в Волгограде.

Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине. Имеющиеся на мемориале 15 саркофагов с барельефами символизируют 15 республик Советского Союза, в центре мемориала – 5 могил, каждая из которых символизирует один год войны, слева и справа под платанами расположились 32 братские могилы с захоронениями 7 200 советских солдат и офицеров, погибших в апреле-мае 1945 года.

Имена выявленных 13-ти военнопленных мы передали в областной департамент по делам обороны для увековечивания их на карте Аллеи Славы в парке Абая города Шымкента. И уже ко Дню Победы фамилии четырех из них были внесены. Работа по выявлению и восстановлению имен южноказахстанцев, пропавших без вести в Великой Отечественной войне, должна продолжаться, поскольку вошедшие в историю слова знаменитого полководца Суворова: «Война закончится лишь тогда, когда будет похоронен последний солдат» актуальны и сегодня.

Елена ТИМОФЕЕВА, главный хранитель фондов государственного архива

общественно-политической истории Туркестанской области