Спецархив ДВД ЮКО располагает уникальными документами. Родственники репрессированных, военнопленных, репатриированных жителей ЮКО могут ознакомиться с личными делами своих предков. Более 300 архивных справок с начала года выдали сотрудники южноказахстанского спецархива, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

С начала 2017 года в специальный государственный архив Информационно-аналитического центра ДВД ЮКО поступило более 300 обращений от родственников репрессированных лиц, представителей государственных и общественных организаций, в том числе свыше 100 обращений на веб-сайт МВД РК «Мемориал».

Как известно, в 2014 году из органов национальной безопасности в Министерство внутренних дел РК были переданы архивные материалы уголовных дел на репрессированных граждан, оправданных судебными органами и лиц, не подлежащих реабилитации, а также материалы на военнопленных и граждан бывшего СССР, репатриированных из Германии.

Спецархив оказывает государственные услуги по выдаче архивных справок о репрессированных лицах и военнопленных, а также на уволенных сотрудников органов внутренних дел. При поступлении заявлений от граждан спецархив в рамках оказания государственных услуг выдает заявителям или их доверенным лицам (после предоставления документов, удостоверяющих личность доверенных лиц) архивные справки, копии и выписки из документов, а также подлинные личные документы репрессированных лиц.

Полностью реабилитированные граждане либо их представители, а в случае их смерти – родственники имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных или административных дел, а также на получение сохранившихся в данных делах рукописей, фотографий и других личных документов. При этом, родственники реабилитированного имеют право на ознакомление с документами только непроцессуального характера. К ним относятся: анкеты арестованных, справки выданные сельсоветами и местными органами, характеристики с места работы, приговоры и обвинительные заключения (в случае, если в них не указаны проходящие по делу свидетели или другие участники уголовного процесса), решения о пересмотре уголовного дела, сведения о реабилитации.

Аналогично, по обращениям граждан архив выдает архивные справки о подтверждении факта пребывания в плену в годы Великой Отечественной войны.

В спецархив ИАЦ ДВД ЮКО обращаются не только казахстанцы, но и граждане ближнего и дальнего зарубежья, чтобы узнать о судьбе близких родственников и восстановить историю своих семей. Сотрудниками архива проводится огромная работа по поиску и предоставлению архивных справок, фотографий и копий архивных документов родственникам реабилитированных лиц.

Так, жительница Шымкента Ахметова Махбуба обратилась в спецархив ДВД ЮКО, чтобы узнать о судьбе своего дедушки Саримсакова Азима, работавшего лекарем и репрессированного в 30-е годы прошлого века. По просьбе Ахметовой Махбубы сотрудницы архива предоставили ей материалы, касающиеся судьбы репрессированного дедушки.

Еще один житель области, Есенов Мухтар обратился в спецархив ДВД ЮКО с просьбой предоставить архивные материалы о репрессированных для написания книги «О гражданах подвергнутых политическим репрессиям аула Коксарай Отырарского района».

Обратившиеся в архив ДВД ЮКО граждане искренне благодарят сотрудников спецархива за оказанную помощь в поисках информации об их репрессированных родственниках.

С целью укрепления имиджа деятельности специального государственного архива и оказания государственных услуг, сотрудниками спецархива ИАЦ ДВД ЮКО совместно с областным Музеем жертв политических репресий организуются встречи и «круглые столы», где посетителей знакомят с работой архива по сохранению и предоставлению информации о жертвах политических репрессий.

Кроме того, сотрудниками спецархива ИАЦ ДВД ЮКО продолжается работа по наполнению информацией подразделов сервиса “Мемориал” с функционалом поиска информации о репрессированных лицах и их реабилитации, где граждане могут получить всю доступную информацию о судьбе своих родственников, дедов и отцов, подвергнутых политическим репрессиям в 30-50 годы.