Жители Кентау требуют закрыть мусорный полигон. По их словам, отходы и зловоние заполонили город.

Мусорный полигон в Кентау появился 2 года назад. Местные жители говорят, при сильном ветре мусор отсюда разносится по всему городу, везде лежат мусорные пакеты и другие отходы жизнедеятельности. А запах стоит невыносимый. Кроме того, этот мусор ест скот, который раньше свободно выгуливали здесь. Ведь до появления свалки тут были пастбища.

«Эту вонь в город ветром приносит. Я уже не помню, когда мы в последний раз дышали чистым воздухом. Целлофановые пакеты, бумага тоже вся в городе. Снег, дождь – все впитывается в грунт, и мы эту воду пьем, Кентау и Туркестан. Раньше у нас чистейшая вода была, сейчас накипь и запах появились», — говорит Абиласан Жунусов, житель г. Кентау.

Люди говорят, не раз жаловались на стихийную свалку в акимат, но их просьбы не были услышаны.

«Я несколько раз ходила к владельцу полигона. Тогда он мне сказал, что это его частная собственность и что никто не имеет права вмешиваться в его дела. Мне тоже сказал не лезть. Поэтому я написала обращения сразу в несколько ведомств: в отдел экологии, СЭС. Вот три месяца прошло, никакого ответа», — говорит Дилназ Сайдалиева, жительница села Байылдыр.

На основании жалоб жителей Кентау, проверку организовали в департаменте экологии. Владельца полигона оштрафовали. Департамент экологии провел проверку. В результате было выявлено несколько пробелов, и владелец полигона был оштрафован. Но штраф так и не оплатил. Специалисты также рассказали: у бизнесмена, взявшего в аренду 62 гектара земли на пять лет, нет никаких разрешительных документов, кроме постановления акима город.

«У предприятия лицензии на складирование мусора нет. Он брал разрешение только на перевозку мусора. Мы уже выдали предписание на очистку и восстановление места в течение двух месяцев. Сейчас готовим иск, чтобы данное ТОО прекратило свои работы», — говорит Мади Кожатайулы, руководитель отдела департамента экологии Туркестанской области.

Сам руководитель компании от комментариев отказался. В департаменте экологии якобы намеренно препятствуют его честной работе. Теперь спор бизнесмена с экологами будут решать в суде.