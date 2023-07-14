454 млн тенге задолжали работодатели в Шымкенте

Внушительную сумму рабочие недополучили за этот год. Им вовремя не выплачивали зарплату.

Большинство задолженностей относится к сферам строительства и торговли. За решением проблемы рабочие обратились в управление государственной инспекции труда. После проверки предприниматели погасили задолженность и выплатили штрафы на общую сумму почти 7 миллионов тенге. Кроме того, выяснилось, что многие работодатели не перечисляли обязательные пенсионные и страховые взносы.

Бауыржан Калжанов, руководитель управления госинспекции труда г. Шымкента:

«К нам в основном поступают жалобы по несвоевременной выплате заработной платы. Например, если 167 нарушений, то из них 108 связаны с зарплатой. Девятисот пятидесяти четырем (954) работникам в этом году выплатили задолженность, это 42 предприятия. Еще 72 сотрудника в ожидании.Инспекторы также обнаружили нарушения требований безопасности.В Шымкенте с начала года зарегистрировано 13 несчастных случаев на рабочем месте, в которых погибли 4 человека».