О смертях на производстве и ущемлении прав работников в Шымкенте

Сегодня в Шымкенте 87 % крупных и средних предприятий работают на основе коллективно– договорных отношений. Тем не менее государственные инспекторы раз за разом выявляют ущемление прав работников со стороны работодателей.

Так в 2022 году выявлены 344 нарушения трудового законодательства, из них 318 нарушений на сегодняшний день устранено.

Сотрудники городского управления государственной инспекции труда провели брифинг, на котором рассказали о работе проделанной в минувшем году и поделились планами на этот год.

«За отчетный период 2022 года управлением, на основании поступивших заявлений по фактам нарушений трудового законодательства, рассмотрены 1 670 обращений, из них права 1 816 человек были защищены нашими трудовыми инспекторами и приведены в соответствие с законом. По результатам проверок обращений и принятых в дальнейшем мер 76 предприятий выплатили 1430 работникам задолженность по заработной плате на сумму 240 миллионов 300 тысяч тенге», — говорит руководитель ГУ «Управление государственной инспекции труда по г.Шымкенту» Бауыржан Калжанов.

С начала 2022 года на предприятиях Шымкента было зарегистрировано 7 трудовых споров — в АО «футбольный клуб Ордабасы», в ТОО «Shymkent Bus», «SMART Oil», в товариществе «Яссы Курылыс», в филиале АО «Казахтелеком — Южная региональная дирекция телекоммуникаций» и в ТОО «Olimp Stroy Group». При проведении инспекционных мероприятий все поставленные перед учреждениями вопросы были решены. Сложной остаётся ситуация и с безопасностью на производстве.

«За отчетный период 2022 года на территории города произошло 32 несчастных случая ( в 2021 году — 30), при этом пострадали 47 человек (в 2021 году — 40, ), 9 человек погибли, это на три человека больше,О чем в 2021году, тяжелые травмы получили 29 человек ( в 2021году — 25), лёгкие травмы получили 9 человек. Все материалы расследования направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений», — рассказал руководитель ГУ «Управление государственной инспекции труда по г.Шымкенту» Бауыржан Калжанов.

Приоритетными направлениями работы в 2023 году специалисты трудовой инспекции называют обеспечение работников доходами необходимого уровня и их своевременной выплаты, обеспечение оформления трудовых отношений трудовыми договорами; предупреждение несчастных случаев на производствах, а так же внедрение международных и национальных стандартов безопасности и охраны труда.