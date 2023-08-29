Какие требования предъявляют работодатели к соискателям и на каких условиях

Какие требования предъявляют казахстанские работодатели к начинающим соискателям и какие условия они предлагают.

В целом по рынку знание английского в 1 половине 2023 года требовалось в 7% от общего числа вакансий и было наиболее востребованным для работодателей по сравнению с другими иностранными языками.

Навыки, необходимые для работы на той или иной позиции, можно разделить на две категории: soft skills (мягкие навыки) и hard skills (жесткие навыки). Мягкие навыки не связаны с профессиональными компетенциями, но помогают лучше выполнять свою работу и важны для построения карьеры. Помимо умения работы в команде и грамотной речи, работодатели традиционно ценят такие как: деловое общение, телефонные переговоры, грамотность, клиентоориентированность, консультирование, а также умение работать с большим объемом информации и с людьми.

Hard skills — это профессиональные и технические компетенции. Среди обязательных требований к вакансии, наряду с владением ПК, работодатели чаще всего отмечают знание английского языка, поиск информации в интернете, обучение персонала, наличие водительского удостоверения, знание PowerPoint, заключение договоров, а также работу с оргтехникой.

Если говорить про график работы, стоит отметить, что работодатели стали более гибко подходить к требованиям для новых участников рынка труда с точки зрения организации их рабочего времени: в 1 половине 2023 года основной спрос приходится на молодых специалистов, готовых работать полный день (49%), в то время как у соискателей в целом этот показатель составлял 78%. Сменный график встречался в 29% стартовых вакансий (7% по рынку в целом), гибкий — в 21% вакансий (14% по рынку в целом), удаленка — в 15% вакансий (6% по рынку в целом). А вот вахтовый график работы молодым соискателям предлагали реже: в 0,2% молодежных вакансий против 2,6% по рынку в целом.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (hh.kz).