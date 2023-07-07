7-летний мальчик выпал из окна и разбился насмерть

Ребенок выпал из окна в Шымкенте. 24 июля спасателям поступило сообщение о том что по улице Есиль со второго этажа выпал семилетний ребенок.

Мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте. По словам мамы ребенка, она отлучилась в ванную, ребенок залез на балкон и выпал, передает OTYRAR.

«Не стоит доверять москитным сеткам, дети опираются на них, и не чувствуют опасности. А они легко крепятся и дети часто выпадают вместе с ними. Не ждите беды, устанавливайте специальные крепления, чтобы окна сильно не раскрывались«, — говорит Ирисмат Махмудов, начальник отдела предупреждения.