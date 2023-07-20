Антикор задержал начальника ДЧС Шымкента

Антикоррупционная служба сообщила о задержании начальника ДЧС Шымкента Мадияра Жаксыбаева.

На своем посту Мадияр Жаксыбаев работает с ноября 2020 года. Правда вместе с ним задержали еще председателя комитета противопожарной службы МЧС и начальника ДЧС области Жетісу.

Их всех подозревают в получении взяток от предпринимателей. Речь идет о суммах от 100 тысяч до 4 млн тенге, которые они якобы получали на систематической основе.

«По результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по г. Шымкент и области Жетісу. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним», — сообщили в Антикоре.

Все подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Ведется досудебное расследование.