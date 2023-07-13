Бесплатные уроки плавания устроили 500 детям Шымкента

Когда 10-летний Жасулан узнал о бесплатных занятиях по плаванию с профессиональными спасателями Департамента по ЧС, школьник не упустил возможности улучшить технику плавания.

«О бесплатных занятиях я узнал от преподавателя в школе. Решил, что хорошо уметь плавать — это очень важно, ведь нередко случаются трагедии, когда дети тонут», — говорит школьник.

Вода — опасная стихия, однако элементарные навыки могут быть решающими в спасении жизни — говорят специалисты.

Талгат Тургынбаев, главный спасатель-водолаз оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкента:

«Самое главное — научить детей не бояться воды и правильно дышать. Сегодня много ребят, которые вообще не умеют плавать, и мы учим их базовым навыкам. Дети занимаются с удовольствием. Конечно, чтобы уверенно чувствовать себя в воде, нужно больше времени и практики».

На сегодняшний день в городе работает 18 аквапарков, из них 9 предоставляют возможность около 500 ребят обучаться плаванию бесплатно с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций в летнее время.

Рауан Орынбек, главный специалист управления по ЧС района Туран ДЧС г.Шымкента:

«На сегодняшний день заключено 9 меморандумов с владельцами аквапарков о сотрудничестве. В рамках данного мероприятия дети из многодетных и малообеспеченных семей учатся бесплатно плавать. Эта акция поможет спасти не одну жизнь».

Сотрудники Департамента по ЧС еще раз напомнили о необходимости не оставлять несовершеннолетних без присмотра в бассейнах и открытых водоемах. Кроме того, для отдыха необходимо выбирать только специально оборудованные места. С начала купального сезона несчастных случаев не зарегистрировано.