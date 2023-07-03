Без любви и без «мата». Мурат Абдильда может выйти досрочно

Известный своими скандальными публикациями и пением в социальных сетях туркестанский блогер Мурат Абдильда готов покорять сердца казахстанцев. За решеткой он написал уже 50 песен.

В 2022 году мужчина получил 4,5 года лишения свободы за разжигание социальной, национальной, расовой, сословной розни. Отбывает свое наказание Мурат Абдильда в шымкентской колонии 167/3. Времени зря не теряет, занимается творчеством, поет и пишет песни о любви. Вопрос об условно-досрочном освобождении суд рассмотрит через два месяца. Это, по словам блогера, словно свет в конце тоннеля, побуждает творить и верить в лучшее.

«Сейчас я провожу время в творчестве. Участвую в жизнедеятельности учреждения, на разных мероприятиях пою. Творчество я не оставил, за это время написал уже 50 песен, все они мои песни, не плагиат, а песни все про любовь. Когда выйду отсюда, обязательно их исполню», — говорит Мурат Абдилда, заключенный ИЧ 167/3.

У Мурата Абдильды это уже не первая судимость. Он ранее уже получал условный срок в 2020 году, тогда ему дали 3,5 года по той же 174 статье. Позже тиктокера снова задержали за то, что он оскорбил мужчину в сети. На Мурата написали заявление и обвинили в разжигании социальной, национальной, расовой, сословной розни. Суд тогда назначил 4,5 года колонии.

«Ничто не сравнится со свободой. Больше никогда не буду материться. Я понял свою вину, осознал, что был реально виноват. Я жду решения суда, чтобы выпустили по УДО. Надеюсь суд и прокуроры дадут возможность мне. Хочу вернуться к матери» ,- говорит Мурат Абдильда.

Известный блогер не унывает, за время своего заключения, он обрел популярность среди сокамерников и представляет свое творчество для них. Свои аккаунты в сети планирует восстановить уже после выхода на свободу. А сейчас Мурат Абдильда готовится. Пишет песни и планирует снова выход на сцену, даже сольный концерт. А пока петь можно только за решеткой.