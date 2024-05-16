Мурат Абдильда обратился к суду с просьбой заменить приговор на штраф

Известный блогер Мурат Абдильда обратился к суду с просьбой, заменить наказание в виде лишения свободы на штраф.

Осужденный в своей речи пояснил, что раскаялся и встал на путь исправления.

«Я прошу вас заменить условия наказания. Я понял все, прошу прощения у всех! Такого больше не повторится. Я буду работать и вести достойный образ жизни! Замените, пожалуйста, условия наказания на штраф, я буду выплачивать все», — сказал Мурат Абдильда.

Прокурор попросил суд не удовлетворять просьбу подсудимого. После чего суд отправился в совещательную комнату.

Спустя время судья Талгат Кахаров вынес свое решение.

«Суд отказывает в удовлетворении. Подсудимый был не раз судим, ему давали шанс на исправление. В иске отказать»,- принял решение суд.

Стоит отметить, что блогер 2022 году получил 4,5 года лишения свободы за разжигание социальной, национальной, расовой, сословной розни.