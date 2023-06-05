Скандального экс-начальника МПС Шымкента досрочно освободили

Резонансное дело Мухтара Бухарбаева обрастает новыми подробностями.

Скандально известный экс-начальник местной полицейской службы Шымкента вышел на свободу досрочно, около двух месяцев назад, передает корреспондент OTYRAR.

Он отбывал наказание за колючей проволокой в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Азамата Аимбетова.

По словам Талгата Есимова, бывший высокопоставленный полицейский также не выплатил материальный ущерб. По какой причине его выпустили по УДО, предстоит выяснить верховному суду и генпрокуратуре.

Талгат Есимов, адвокат потерпевшего Азамата Аимбетова:

«Аппеляция переквалифицировала действия Бухарбаева из превышения должностных полномочий в мошенничество. Хотя никаких доказательств для принятия такого решения не было. По данному поводу моя коллега адвокат Галия Алдиярова подала в верховный суд кассационное ходатайство. Верховным судом сегодня рассмотрено данное ходатайство. Они возбудили кассационное производство и затребовали дело, дело будет рассмотрено в обширном составе».

Экс-главу МПС признали виновным в многочисленных поборах и приговорили к семи годам лишения свободы в сентябре прошлого года. По словам судьи, Бухарбаев на протяжении двух лет заставлял подчиненного Азамата Аимбетова покупать для него авиабилеты, мебель, часы, айфон и даже ёлку. Сам полковник на суде все обвинения полностью отрицал.

Решение суда адвокаты Бухарбаева посчитали слишком суровым и обжаловали приговор. Апелляционная инстанция переквалифицировала действия Бухарбаева на мошенничество в крупном размере и вдвое сократила тюремный срок. Потерпевший Азамат Аимбетов и его адвокат с решением апелляционной инстанции категорически не согласны и намерены добиться справедливости.

Талгат Есимов, адвокат потерпевшего Азамата Аимбетова:

«Если верховный суд удовлетворит ходатайство нашей стороны, прокурора и отменит решение апелляционной инстанции, и оставит в силе приговор первой инстанции, то Бухарбаев который вышел по УДО, может обратно вернуться. Сейчас мы принципиально обжаловали это решение в апелляционной инстанции в верховном суде. Я считаю, что это успешно. Потому что в 99% верховный суд отказывает в возбуждении дела».